OÖ Wirtschaftsmotor brummt

Oberösterreichs Wirtschaftsmotor brummt. Bei der Bilanz von Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner über die Entwicklung der vergangenen zehn Jahre erwies sich das Land ob der Enns als Top-Wirtschaftsstandort. Das Bruttoregionalprodukt konnte von 2009 bis 2018 um 18,32 Milliarden Euro auf 66.38 Milliarden Euro gesteigert werden. Das entspricht einem Anstieg von 38,12 Prozent.

Der Export ist von 2009 bis 2017 um 8,87 Milliarden Euro auf 36,5 Milliarden gestiegen, (plus 32,1 Prozent). „Zwei von drei Euro werden in Oberösterreich im Ausland erwirtschaftet. 2018 werden wir wahrscheinlich die 40 Milliardengrenze überschreiten“, schildert Achleitner. Im Mai 2019 hatten mit 680.000 Beschäftigten außerdem so viele Personen einen Job wie noch nie. „Das zeigt wie der Wirtschaftsmotor brummt und der Fachkräftebedarf steigt“, so Achleitner.

29.023 Arbeitslosen standen im Mai 21.172 offene Stellen gegenüber. Um diese Schere zu schließen, gibt es für Achleitner nur ein Rezept: Qualifizierung. „Wir müssen auf Qualifizierung setzen, um Oberösterreichs Betrieben die Fachkräfte zur Verfügung zu stellen die sie brauchen“, so Achleitner.

Begehrt bei Unternehmen

Das Land ob der Enns ist auch begehrter Standort bei Unternehmen – die zweite Säule des Wirtschaftsmotors. Oberösterreichs Standortagentur Business Upper Austria – um die Oberösterreich laut Achleitner von anderen Bundesländern beneidet wird – hat von 2009 bis 2018 insgesamt 655 Ansiedlungsprojekte betreut.

Alleine in den vergangenen drei Jahren wurden 290 Projekte mit einem Volumen von 1,5 Milliarden Euro und 5164 Arbeitsplätzen betreut.

Ein weiterer Wirtschaftstreiber sind Forschung und Wissenschaft. „Forschung und Entwicklung (F&E) setzt Innovationen voraus und Innovationen sind Treiber der Wirtschaft“, schildert Achleitner. Im Zeitraum 2009 bis 2018 haben sich die pro Kopf Ausgaben für Forschung und Entwicklung in Oberösterreich mehr als verdoppelt.

Wurden 2018 noch 30 Euro pro Kopf für diesen Zweck ausgegeben, so waren es 2018 schon 67 Euro. „Basis eines erfolgreichen Wirtschaftsstandortes ist eine starke Hochschullandschaft“, erklärt der Landesrat. Für die Linzer Johannes Kepler Uni konnten im Rahmen der Leistungsvereinbarung für die Jahre 2019 bis 2021 105 Millionen Euro zusätzlich erwirkt werden.

Rosige Zukunft

Auch für die Zukunft des Wirtschaftsstandortes OÖ schaut es rosig aus. Obwohl das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) und das Institut für Höhere Studien (IHS) in einer gestern vorgelegten Prognose von einem verlangsamten Wachstum ausgehen; das Wifo sagt für heuer 1,7 Prozent, für 2020 senkte es die Prognose von 1,8 auf 1,5 Prozent. Das IHS erwartet heuer ein Wachstum von 1,5 Prozent und 2020 1,6 Prozent.

Der Landesrat bleibt zuversichtlich. „Die Konjunktur geht auf Normalniveau weiter, die Stimmung in den Betrieben ist gut. Es ist keine Krise in Sicht“, so Achleitner.