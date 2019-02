Oö. Wirtschaftsmotor brummt

Geht es der oberösterreichischen Wirtschaft gut, geht es Österreich gut. Ist doch das Land ob der Enns der wichtigste Wirtschaftsmotor. Und dieser „brummt“, wie Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner schildert. „2018 war mit einem realem Wirtschaftswachstum von 3,2 Prozent ein absolutes Rekordjahr. Aber auch für 2019 erwarten wir ein solides Wachstum von 2,3 Prozent, für 2020 ein Wachstum von 2,0 Prozent“, so Achleitner. Wachstumstreiber sind ein florierender Außenhandel – 2018 lag die Wachstumsquote beim Export 4,5 Prozent, 2019 wird mit 4,2 Prozent, 2020 mit 4,0 Prozent gerechnet. Auch die hohe Investitionstätigkeit – 2018 lag das Wachstum der Investitionen bei 4,0 Prozent – und ein reger privater Konsum sollen Rückenwind geben.

Vor allem die Branchen Maschinenbau und Herstellung elektrischer Ausrüstung, Metalle und Metallerzeugung und Kfz und sonstiger Fahrzeugbau treiben die Wirtschaft an. Das schlägt sich auch am Arbeitsmarkt nieder. 2018 war ein Beschäftigungsanstieg von 2,4 Prozent zu verzeichnen. Die Zahl der Beschäftigungsverhältnisse stieg auf 665.700.

Wachstumsbremse ist jedoch der Fachkräftebedarf. Hier will Oberösterreich mit Qualifizierung, Mobilisierung und Maßnahmen zur Neugewinnung von Arbeitskräften entgegen wirken. Außerdem blickt Achleitner „mit Sorge“Richtung Großbritannien. „Wir rechnen mit einem Hard-Bexit – also einem ungeregelten Aussteig des vereinten Königreichs aus der EU. Der Brexit ist jedoch sowohl für die heimische, als auch für die englische Wirtschaft eine Lose-Lose Situation“, so Achleitner. Für die 1000 Briten, die in Oberösterreich arbeiten, bereite man derzeit ein „No-Deal-Gesetz“ vor, dass sie auch weiterhin absichert. Auch die Situation in Italien und die Unruhen in Frankreich würde man besorgt betrachten so Achleitner. Insgesamt herrsche in Oberösterreich und in Österreich aber ein Umfeld vor, dass ihn sehr optimistisch in die Zukunft blicken lässt, erklärt der Wirtschaftslandesrat.

93 Betriebsansiedlungen

OÖ ist für Unternehmen weiter ein sehr attraktives Bundesland sich anzusiedeln. 93 Betriebsansiedlungen oder -erweiterungen hat die Standortagentur Business Upper Austria im Vorjahr unterstützt. Das Investitionsvolumen betrug 493 Millionen Euro. 2092 neue Arbeitsplätze wurden geschaffen- ein absoluter Rekordwert, wie Werner Pamminger, Geschäftsführer der Business Upper Austria erklärt. „Durch Entbürokratisierung und Deregulierung insbesondere bei der Verfahrensbeschleunigung oder der Digitalisierung von amtlichen Abläufen wurden Unternehmen bürokratische Hürden aus dem Weg geräumt und ihnen so das Wirtschaften erleichtert“, so Pamminger.

Oberösterreich werde dadurch auch für Unternehmen attraktiv, die das Land „sonst eher nicht auf dem Radar“gehabt hätten. So siedelte sich zum Beispiel in Linz mit LeddarTech eine Firma aus Kanada an, die sich auf die Entwicklung von Fahrassistenz-Chips für autonome Fahrzeuge spezialisiert hat. „Das Unternehmen hat einen Standort mit starker Automobilindustrie und starken Fachkräften gesucht und in Linz gefunden. Das zeigt, dass das Thema Fachkräfte Standortthema Nummer eins ist“, so Pamminger. vs