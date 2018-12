OÖGKK und Ärzte versprechen kürzere Wartezeiten auf Termine

Voll des gegenseitigen Lobs präsentierten am Mittwoch die Spitzen von OÖ Gebietskrankenkasse (OÖGKK) und Ärztekammer OÖ das Ergebnis der Honorarverhandlungen. Der Sukkus: Für die Ärzte gibt es — schon rückwirkend auch für 2018 — um fünf Prozent höhere Honorare sowie eine Lockerung vieler Degressionen und Honorarlimits, wofür die OÖGKK 13 Millionen Euro locker macht, umgekehrt soll eine bei der Ärztekammer angesiedelte Clearingstelle helfen, die vielfach kritisierten Wartezeiten auf Arzttermine zu reduzieren.

Unter Einrechnung einer Übergangsfrist bis spätestens 30. September 2019 wurden folgende Wartezeiten vereinbart: Akute Behandlungen sollen binnen 24 Stunden, dringende binnen fünf Werktagen und sonstige Termine innerhalb von zwei Monaten möglich sein.

Die Koordination freier Kapazitäten bei Fach- und Hausärzten übernimmt ab März die Clearingstelle in der Ärztekammer. Dort können Ordinationen melden, wenn sie keine neuen Patienten mehr nehmen oder Wartezeiten-Ziele nicht einhalten können, aber auch betroffene Patienten können sich dorthin wenden. Kann eine Ordination die Zielwerte nicht einhalten, sollen umliegende Fachärzte mit freien Ressourcen die Behandlung übernehmen. Sollte auch das nicht möglich sein, werde es zusätzliche Kassenstellen geben, so die OÖGKK.

Gesteigertes Engagement „großzügig honoriert“

Einig sind sich Kassen-Obmann Albert Maringer und Ärztekammer-Vizepräsident Thomas Fiedler, dass die OÖGKK das „dafür notwendige gesteigerte Engagement und die bessere Versorgung der Versicherten sehr großzügig“ honoriere. Möglich sei das, so Kassen-Direktorin Andrea Wesenauer, „weil die OÖGKK finanziell gut dasteht und Reserven für schwierige Zeiten hat“. Allerdings seien die Verhandlungen „mehrfach“ an der Kippe gestanden. Jedoch, so betonten sowohl Fiedler als auch Maringer: Möglich sei das Ergebnis nur, „weil bei aller Gegensätzlichkeit der Forderungen ein über viele Jahre aufgebautes Vertrauensverhältnis zwischen Ärztekammer und OÖGKK besteht“. Aus Sicht beider sei „äußerst fraglich“, ob es künftig bei einer zentralen Gesundheitskasse (ÖGK) möglich sein werde, „solche für die Region maßgeschneiderte Lösungen zu finden“. Noch drastischer formulierte es Ärztekammer-Direktor Felix Wallner: Künftige Verhandlungen, „die unter der Kuratel der Zentrale in der ÖGK stehen“, würden „für alle Beteiligten zur Hochrisiko-Situation“.

Gegen den insbesondere pensionsbedingt drohenden Ärztemangel soll indes aus Kammersicht nicht nur helfen, dass „mehr Leistung auf weniger Schultern“ verteilt werde — so Vizepräsident Fiedler —, vielmehr will man laut Wallner „mehr Ärzte durch neue Kooperationsformen ins Kassensystem bringen“ — und zwar auch Spitalsärzte. Seitens der OÖGKK wiederum verweist man diesbezüglich auf neue Arbeitszeitmodelle für Jungärzte oder auch die Primärversorgungseinrichtungen.