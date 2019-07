„OÖVP als Taktgeber für Bundesregierung“

OÖVP fixiert Listen für Nationalratswahl — Klubchef Wöginger führt die Landesliste an

„Wir haben als OÖVP den Anspruch, auch in Zukunft Taktgeber für die Bundesregierung zu sein“, betonte Landesparteiobmann LH Thomas Stelzer gestern nach dem OÖVP-Landesparteivorstand. Der hatte am Montag Vormittag die Landesliste und die Wahlkreislisten für die Nationalratswahl am 29. September beschlossen — „einstimmig“, wie Stelzer betonte, das sei „ein gutes Zeichen der Geschlossenheit und Rückenwind für die Kandidaten“.

Dass die Landesliste von Klubobmann August Wöginger angeführt wird und auf Platz 2 JVP-Landesobfrau Claudia Plakolm rangiert, bedeutet laut Stelzer: „Die OÖVP wird wieder in Best-aufstellung zur Nationalratswahl antreten“, denn um als Taktgeber zu firmieren, sei „ein starkes Team in Wien zentral“. Stelzer wie auch Spitzenkandidat Wöginger betonten, dass der Erfolgskurs von Kanzler Sebastian Kurz auch nach der Wahl fortgesetzt werden solle. Ziel sei es daher bei der Nationalratswahl, „so stark zu werden, dass es an uns vorbei keine Koalition gibt“, betonte Wöginger.

Listenzweite Plakolm freute sich, „dass man uns Jungen Verantwortung zutraut“. Die 64-köpfige Landesliste besteht zur Hälfte aus Frauen, der jüngste Kandidat ist 20, der älteste 73 Jahre.

Der Wahlkampf soll laut OÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer „kurz und fair“ und mit Schulbeginn anlaufen. Für ihn geht es bei der Wahl um zwei Fragen: „Soll der Kurs der Veränderung fortgesetzt werden und wer soll Kanzler sein?“. Derzeit stellt die OÖVP zehn Abgeordnete, über alles, „was darüber liegt, freuen wir uns und darum werden wir uns auch bemühen“, formulierte LH Stelzer das Wahlziel. Der sich im übrigen über die derzeit gute Stimmung für die OÖVP freut, „aber es zählt, was am 29. September abgestimmt wird“.

Landesliste

Hinter August Wöginger und Claudia Plakolm sind auf der Landesliste die Abgeordneten Manfred Hofinger, Johanna Jachs, Nikolaus Prinz (alle NR), Doris Schulz (Bundesrat), Laurenz Pöttinger (NR) und Andrea Holzner (BR) nominiert.

Linz und Umgebung

NR-Abgeordneter Klaus Fürlinger ist wieder Listenerster im Wahlkreis Linz und Umgebung, dahinter folgen Rita Sengseis-Spindler, Robert Seeber (BR), Helena Ziegler und Werner Saxinger.

Hausruckviertel

Abgeordneter Klaus Lindinger führt die Liste im Hausruckviertel an, hinter ihm folgen Doris Schulz, Laurenz Pöttinger, Andrea Leutgöb-Ozlberger und Christian Mader.

Traunviertel

Abgeordneter Johann Singer ist Listenerster im Traunviertel, auf den nächsten Plätzen folgen Bettina Zopf, Wolfgang Brandstätter, Julia Granegger und Bernhard Ruf.

Innviertel

Landesspitzenkandidat August Wöginger ist auch im Heimatwahlkreis Innviertel Erster, dahinter folgen Andrea Holzner, Manfred Hofinger, Elisabeth Poringer und Christoph Weitgasser.

Mühlviertel

Im Wahlkreis Mühlviertel steht Abgeordnete Johanna Jachs auf Platz 1, dahinter kommen die drei Abgeordneten Michael Hammer, Claudia Plakolm und Nikolaus Prinz sowie Stefanie Zauner.

„Unsere Kandidaten bringen Fachwissen und Erfahrungen aus allen Bereichen ein. Sie sind die Mitte der Gesellschaft“, resümiert LH Stelzer.