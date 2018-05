OÖVP-FPÖ-Vorstoß gegen Mangel an Notärzten

Die Novelle der Österreichischen Ärzteausbildung aus dem Jahr 2015 zeitigt jetzt eine unangenehme Nebenwirkung: Waren nämlich vor der Novelle viele Mediziner nach dem Turnus beziehungsweise während ihrer Ausbildung zum Facharzt als Notärzte tätig, so geht das nun nicht mehr. Vielmehr dürfen nur mehr fertig ausgebildete Fachärzte mit „Ius practicandi“ als Notärzte arbeiten — allerdings erst nach sechs Jahren. OÖVP-Klubobfrau Helena Kirchmayr und FPÖ-Klubchef Herwig Mahr warnen nun vor einem möglichen Notärztemangel und wollen eine Änderung der Regelung erreichen, ein entsprechender Initiativantrag für den Landtag ist bereits formuliert. Man wolle erreichen, „dass in einem ganz genau definierten Rahmen angehende Fachärztinnen und Fachärzte Notarztdienst machen dürfen“, so Kirchmayr. Die OÖVP-Klubchefin sieht zudem in der Angleichung der Ausbildungs- und Tätigkeitsbedingungen an andere europäische Länder „eine Attraktivitätssteigerung des Standortes Österreich für Ärzte“. man setze sich dafür ein, „dass die notärztliche Ausbildung praxisorientiert ausgerichtet wird“, ergänzt Klubobmann Mahr. Angesichts des drohenden Notärztemangels müsse „unbedingt nachgebessert werden“.