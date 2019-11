OÖVP-Kritik an grüner Retro-Politik

Während in Wien morgen die türkis-grünen Sondierungsverhandlungen über mögliche Koalitionsverhandlungen in die letzte Runde gehen, ist in Oberösterreich jetzt eine veritable finanzpolitische Auseinandersetzung zwischen OÖVP und Grünen ausgebrochen. Die Grünen sagen gleich zweimal Nein zur oberösterreichischen Null-Schulden-Politik: Zum einen lehnen sie heute im Landtag das Stabilitätssicherungsgesetz ab — sprich, sie sagen Nein zur Schuldenbremse. Das sei eine „Investitionsbremse“, sagt der Klubchef der Grünen, Gottfried Hirz. Mit dem gleichen Argument lehnen Hirz und Landessprecher Stefan Kaineder aber auch das auf dem „Nettoneuverschuldungsverbot“ gemäß Stabilitätssicherungsgesetz basierende Doppelbudget für die Jahre 2020/2021 ab, das heute in den Landtag für die weiteren Ausschussberatungen eingebracht wird. „Während Vorarlberg künftig mehr Raum lässt für wichtige Investitionen, geht bei uns die Kürzungspolitik in die nächste Runde“, sagt Kaineder, und Hirz fügt an: „Der Sparkurs ist in Wahrheit eine gefährliche Investitionsbremse, blockiert Investitionen in den Klimaschutz und steht so in Widerspruch zur Erreichung der Pariser Klimaziele.“

„Klares Bekenntnis“

Die Reaktion von OÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer fällt geharnischt aus. „Entgegen jeglichem Hausverstand wollen die Grünen nicht begreifen, dass man langfristig nicht mehr ausgeben kann, als man einnimmt“, mit ihrer „linken Retro-Politik“ würden sie „Verrat an der jungen Generation“begehen. Statt „verantwortungsloser Worte“ würde er sich „ein klares Bekenntnis zum Chancen-statt-Schulden-Kurs in Oberösterreich erwarten“, so der OÖVP-Geschäftsführer. Ziel sei, Oberösterreich zum Land der Möglichkeiten zu machen, das bedeute, im Interesse nachfolgender Generationen zu handeln. Nur so sei man für schwierige Phasen gerüstet und schaffe Spielraum, dort zu investieren, wo sich heute Oberösterreichs Zukunft entscheide — sei es im Bereich Soziales, Gesundheit oder den Breitbandausbau, hält Hattmannsdorfer in Richtung Grüne fest. Von ihnen erwarte er sich ein Festhalten am Chancen-statt-Schulden-Kurs, um „der jungen Generation ihre Zukunft nicht durch einen Schuldenaufbau zu verbauen“, so Hattmannsdorfers Forderung an die Grünen, „die in Wien gerade Gespräche über eine mögliche Regierungsbeteiligung führen“.