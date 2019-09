OÖVP startete in Ried in die „entscheidenden Wochen“

Über 3000 Menschen kamen am Samstagvormittag nach Ried, um mit Sebastian Kurz die Intensivphase des Wahlkampfes der OÖVP zu starten. Den Anfang machte der oö. Spitzenkandidat August Wöginger. Dieser erklärte im Festzelt, dass auch die benachbarten Bayern Kurz mit Handkuss nehmen würden, „aber wir geben ihn nicht her. Wir brauchen unseren Kanzler.“

Die begonnene Veränderung habe dem Land gut getan. „Wer Sebastian Kurz als Bundeskanzler will, muss ihn auch wählen“, unterstrich der ÖVP-Klubobmann. Und Landeshauptmann Thomas Stelzer ergänzte: „Es geht am 29. September um die Grundsatzentscheidung, wem wir unser Land anvertrauen. Mein Prinzip heißt: führen durch zusammenführen. Wir wollen keine Politik, die sich nur mit sich selbst beschäftigt. Kurz hat innerhalb von zwei Jahren eine echte Trendwende für Österreich geschafft: die Steuern wurden gesenkt, Mittel- und Kleinverdiener entlastet, der Familienbonus eingeführt und die Schuldenpolitik beendet. Dieser erfolgreiche Weg muss fortgesetzt werden.“

Dass man im Innviertel starte ist für OÖVP-Landesgeschäftsführer LAbg. Wolfgang Hattmannsdorfer „ein klares Zeichen für den ländlichen Raum und auch ein Angebot an jene Menschen, die von der FPÖ enttäuscht wurden. Es gibt alleine in OÖ noch 200.000 unentschlossene Wähler. Das Rennen ist noch offen. Daher müssen wir in den kommenden 22 Tagen alles geben“. Und sein Pendant im Bund, Karl Nehammer ergänzte: „Stimmung sind noch keine Stimmen.“ Man müsse jetzt die Menschen überzeugen. „Wir haben mit Sebastian Kurz den besten Kandidaten, das beste Team und eine tolle Bilanz: keine neuen Schulden, Entlastungen für die Menschen und den Kampf gegen illegale Migration“, so Nehammer.

Um 10.52 kam dann Sebastian Kurz mit seinem Tourbus im Messegelände an und brauchte mehr als fünf Minuten, um die zwanzig Meter durch die jubelnde Menge zurückzulegen. In seiner 20-minütigen Rede erklärte er, dass man turbulente Monate hinter sich und entscheidende Wochen vor sich habe. Man habe in den letzten Wochen die Zeit aber nicht damit verschwendet, irgendetwas nachzutrauern, oder Wut oder Hass zu schüren, sondern „wir haben viele Gespräche geführt und von den Menschen gehört, wo wir gut unterwegs sind, wo wir noch nachschärfen sollen und was sie sich ganz konkret von uns erwarten“.

Und er warnte auch: „Wenn wir uns an die Abwahl im Mai erinnern, dann wissen wir: Wenn es eine Mehrheit gegen uns gibt, dann wird sie genutzt und danach ist es zu spät.“