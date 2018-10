OP-Marathon: Arme angenäht

LINZ — Ein medizinische und logistische Spitzenleistung ist zwei Mikrochirurgen-Teams des Linzer Kepler-Universitätsklinikum am Montag gelungen: Sie replantierten in einer Doppel-Operation gleichzeitig bei zwei Patienten die Unterarme. Die Verunfallten waren fast zeitgleich eingeliefert worden. Im Bezirk Scheibbs (NÖ) hatte sich ein 70-Jähriger mit einem Holzspalter den linken Unterarm komplett abgetrennt. Nur Minuten nach seinem Eintreffen im Spital wurde eine 58-Jährige aus dem Bezirk Perg eingeliefert, die sich mit einer Kreissäge den Knochen am rechten Unterarm durchtrennt hatte. Während die Operation der Mühlviertlerin — durchgeführt von einem Team um OA Manfred Behawy und Assistenzärztin Meike Klein — „nur“ drei Stunden dauerte, standen OA Stefan Froschauer und Kollege Richard Schnelzer ganze acht Stunden lang im Operationssaal. Insgesamt waren 20 Mediziner und Pflegekräfte im Einsatz — in Kleinarbeit wurden Knochen wieder fixiert, Gefäße, Arterien zusammengenäht. Beide Operationen verliefen erfolgreich.

Große Herausforderung

Für beide Teams war es eine große Herausforderung. „Vor allem eine logistische“, wie Froschauer betont. „Aber wir haben zum Glück ein gut aufgestelltes Team“. Die beiden Unfallchirurgen konnten sich bei schweren Sachen abwechseln, außerdem wurden junge Kollegen hinzugezogen und auch die Assistenzärztin half nach ihrer abgeschlossenen OP aus. Eine Pause in der achtstündigen Operation gab es für die Chefoperateure erst nach der „Akutphase“. „Dann konnten wir uns auch erholen und etwas essen und trinken,“ erzählt Froschauer. Für den Mikrochirurgen, der es zumeist mit abgetrennten Fingern zu tun bekommt, war dies die dritte Armreplantation, also durchaus keine Routine. Umso mehr freut es ihn, dass sein Patient die OP mehr als gut überstanden hat. „Der Arm ist gut durchblutet und es schaut richtig gut aus“, berichtete er am Dienstag Vormittag im VOLKSBLATT-Gespräch. Von Vorteil war dabei auch der „fitte“ Zustand des Niederösterreichers. Wie immer werden die kommenden Tage ausschlaggebend sein. Aber die Prognosen seien gut. Der Senior konnte schon am Dienstag von der Intensiv- auf eine Normalstation verlegt werden.

