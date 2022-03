Opel Corsa-e – „e“ für elegant und elektrisch

Youtube Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Jetzt wurde auch der legendäre Opel Corsa elektrifiziert. Wobei das „Jetzt“ auch nicht mehr ganz stimmt, denn die Marke mit dem Blitz hat die Elektroversion nun auch schon seit 2019 – getreu dem Trend der Zeit – im Programm und spendierte dem Kleinwagen nun ein Update. Dabei sieht der Corsa-e grundsätzlich aus wie seine Verbrennerbrüder.

Die Elektrovariante ist also nicht auf einer gesonderten Plattform aufgebaut. Optisch gefällt das Auto, denn es gibt klare Linien, keine runden Elemente.

Typenschein Opel Corsa-e Elegance Preis: ab € 32.198,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 37.580,-; einen Opel Corsa-e (Edition) gibt es ab € 30.999,-

NoVA/Steuer: 0 %/ € 0,- jährlich

Garantie: 2 Jahre, 2 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung, 8 Jahre bis max. 160.000 km für mindestens 70 Prozent der ursprünglichen Akkukapazität

Service: alle 30.000 km oder jedes Jahr Technische Daten:

Motor: 100 kW/136 PS Spitzenleistung, 57 kW/77 PS 30-Minuten-Leistung, max. Drehmoment 260 Nm

Getriebe: Eingangautomatik

Antrieb: Frontantrieb

Höchstgeschwindigkeit: 150 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 8,7 s

Leistungsgewicht: 19,2 kg/PS

WLTP-Verbrauch: 17,1 kWh

VOLKSBLATT-Testverbrauch: 19,2 kWh Eckdaten:

L/B/H: 4060/1765/1433 mm

Radstand: 2538 mm

Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1477/1920 kg

Kofferraum: 267-1042 Liter

Akku: 50 kWh (brutto)

Reifen: 4 x 205/45 R17 88H auf 17“-Alus Sicherheit:

Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/RSR/LKA/ACC

Airbags: 6

Die flache Bauweise in Kombination mit der schwarzen Dachführung gibt dem fünftürigen Fünfsitzer ein sportliches Aussehen. Auch die LED-Scheinwerfer und LED-Rückleuchten passen dazu, geben dem 4,06 Meter langen Kleinwagen ein stimmiges Aussehen.

Innen zeigt sich der Wagen sportlich-elegant mit klar strukturiertem Cockpit, guter Konnektivität, großen Ablagefächern, bequemen Sitzen, geräumigen Platzangebot und einfacher, logischer Bedienung.

Die Verarbeitung weiß genauso zu gefallen, wie der Materialmix und der knapp 38.000 Euro teure Opel hat auch jede Menge Spielereien an Bord – angefangen von Sitz- und Lenkradheizung über Licht- und Regensensor, USB-Ports, Rückfahrkamera, Lederlenkrad, induktiver Ladeschale und poppige, digitale Cockpitanzeigen bis zur LED-Ambientebeleuchtung.

Der Corsa-e bedient sich dann auch frisch und fröhlich aus dem Baukasten, den der Stellantis-Konzern hergibt. Ganghebel und Fahrmodusschalter kennt man aus den Peugeot-Fahrzeugen, wie auch das zentrale Display samt Software. Der 136 PS-Dreiphasen-Synchronmotor ist sowieso das Standardaggregat für E-Autos im Konzern, mit dem nicht nur der Corsa-e, sondern beispielsweise auch der Peugeot E-Expert oder der DS 3 angetrieben werden.

Die Rekuperation lässt sich nicht variieren, der Fahrmodus indessen schon. Standard ist der fein abgestimmte Normalmodus, der ausreichend Kraft an die Vorderräder weiterleitet. Im Sportmodus geht es deutlich beschwingter zur Sache und im Eco-Modus merkt man die Reduktion von Kraft und Klimakomfort deutlich, was der Reichweite zugutekommt. Der Corsa-e präsentiert sich also als moderner Stadtflitzer, im Innenraum unterstreichen rote Zierleisten und die mit roten Streifen versehenen Sitze diesen Eindruck. Sehr positiv zudem: Antrieb und Rekuperation sind viel sanfter als bei den typischen Vertretern der Elektromobilität abgestimmt.

Achillesferse des Corsa-e ist seine Langstreckentauglichkeit und das liegt nicht an den Sitzen oder dem Platzangebot im Innen- und Kofferraum. Nein, der 50-Kilowattstunden-Akku taugt in der Praxis bei Kälte für nicht einmal 300 Kilometer. Die digitale Reichweitenanzeige sowie die Batterieanzeige im Cockpitdisplay gehen besorgniserregend rasch zurück, wenn der Akkustand einmal unter die 70-Prozent-Marke gefallen ist.

Gut, so oft fährt man vermutlich nicht von Wels an den Neusiedler See – aber selbst diese Distanz ist für den Corsa-e schon kritisch. Wenigstens liegt der Durchschnittsverbrauch mit gut 19 Kilowattstunden im akzeptablen Bereich und die Gleichstromaufnahme funktioniert auch rapide – damit ist die Domäne des Corsa-e auch klar abgesteckt: die Stadt samt Speckgürtel.

Fazit

Sportlich und elegant und hauptsächlich für die Stadt geeignet entpuppt sich der Corsa-e als grandioser Begleiter auf der Kurzstrecke, der auf der Langstrecke jedoch Federn lassen muss.