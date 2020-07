Open-Air-Vergnügen mit den Seern

Die einzigen Sommer-Konzerte der Seer finden Anfang August in Gmunden am Rathausplatz statt. Die beiden bereits fixierten Veranstaltungen am 6. und am 7. sind bereits ausverkauft.

Wegen der hohen Nachfrage wurde schließlich noch ein zusätzlicher Termin auf die Beine gestellt, der am 8. August unmittelbar auf die ersten beiden Konzerte folgen wird. Unter Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen und unter Wahrung des nötigen Sicherheitsabstandes werden die Konzerte in Gmunden als Freiluft-Events stattfinden.

Die Seer freuen sich nach den coronabedingten Absagen ihrer Konzerte im Frühling wie ihre treuen Fans auf ein Wiedersehen. Mit ihrem aktuellen, von „Ober-Seer“ Fred Jaklitsch getexteten Song „Regi Regional“ besingen sie die Wichtigkeit der Regionalität und sprechen dabei vielen Menschen aus der Seele. Karten sind erhältlich unter www.floro.at.