Opernkomödie mit Knall und Türen

Musiktheater: Cimarosas „Die heimliche Ehe“ feiert am Samstag Premiere

Wenn die Tochter eines reichen Kaufmanns, der eigentlich lieber ein Adeliger wäre, einen Diener, der sich als Schwarm einer ganz anderen herausstellt, heiratet, und sich der potenzielle Bräutigam, ein blaublütiger Graf, der älteren Schwester in die jüngere, die, wie wir bereits wissen, den Hausgehilfen geehelicht hat, verschaut … dann ist die Komödie perfekt.

Der Komponist Domenico Cimarosa hat die Wirrungen und Liebeleien in die Oper „Il matrimonio segreto“, zu Deutsch „Die heimliche Ehe“, gepackt, das Libretto stammt von Giovanni Bertati. 1792 feierte sie in Wien ihre Uraufführung. „Cimarosa wird oft zwischen Rossini und Mozart verortet, aber es ist Cimarosa“, betont Katharina Müllner, die die musikalische Leitung der Inszenierung am Musiktheater Linz inne hat. Cimarosa sei kein „Star“ wie Mozart, habe aber ein „Meisterwerk“ geschaffen.

Inszeniert wird „Die heimliche Ehe“ von Gregor Horres, Leiter des Oberösterreichischen Opernstudios, das derzeit aus sechs jungen Sängern — Svenja Isabella Kallweit, Etelka Sellei, Florence Losseau, Philipp Kranjc, Timothy Connor und Rafael Helbig-Kostka — besteht. Es werde die letzte Produktion dieses Jahrgangs sein, sagt Horres. „Die heimliche Ehe“ ist ein sehr passendes Stück für das Ensemble. „Es gibt keine Hauptrollen, alle tragen dieses Stück“.

Im Orchestergraben — der aufgrund des Aufführungsortes BlackBox kein klassischer sein wird — findet sich das Symphonieorchester der Anton Bruckner Privatuniversität. Gestalten wird den Raum Jan Bammes. „Es ist ein Türenstück: Tür auf, Tür zu“, sagt der Zuständige für Bühne und Kostüme. Entschieden hat er sich für die vielen Türen in einem Hotelflur und heutige Kostüme, „mit kleinen Reminiszenzen an den Barock“, inklusive greller Perücken. „Die haben ja alle ein bisschen einen Knall.“mmo

Premiere in Linz feiert die rasante Opernkomödie am Samstag (7. März, 20 Uhr), Vorstellungen bis 4. April. Karten: Tel. 0732/7611-400