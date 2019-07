„Opposition jetzt geschlossen gegen Orban“

Seit Ungarns Momentum-Bewgeung bei der EU-Wahl 9,9 Prozent erreicht hat, muss Regierungschef Viktor Orban diese Oppositionskraft fürchten. Ihr Gründer Andras Fekete-Györ (30) sieht sich aber noch nicht als ungarischer Sebastian Kurz.

VOLKSBLATT: Als sie vor 30 Jahren geboren wurden, machte sich ein junger Liberaler daran, die Kommunisten zu stürzen. Fühlen Sie sich Viktor Orban biografisch verbunden?

Andras Fekete-Györ: Die Ähnlichkeiten sind sichtbar. Momentum ist (wie anfangs Orbans Fidesz-Bewegung) eine Jugendbewegung, kämpft für Freiheit in einem autokratischen Regime. Damals war es das KP-Regime, heute ist es das Orbans. Die Geschichte wiederholt sich. Es gibt aber einen Unterschied: Unsere Sozialisierung begann in einem demokratischen Ungarn. Die Fidesz-Gründer hatten diese Möglichkeit nicht.

Orban entwickelte sich in die Gegenrichtung vom Liberalen zum autoritären Populisten. Wie erklären sie sich das?

Zur Person Andras Fekete-Györ An der österreichisch-ungarischen Grenze wurde gerade die Demontage des Eisernen Vorhanges vorbereitet, als Andras Fekete-Györ am 13. April 1989 in Budapest geboren wurde. Damals kämpfte ein junger Mann für den Sturz des KP-Regimes, den heute der im Wendejahr Geborene im Visier hat: Viktor Orban, vom liberalen Jungrebellen zum illiberalen Autokraten gewendeter Populist. Als Präsident der oppositionellen Momentum-Bewegung ist der 30-Jährige Anwalt Fekete-Györ Repräsentant einer neuen Generation von gebildeten, weltoffenen Ungarn, die der Enge des immer mehr zum Autoritarismus neigenden Regimes zu entfliehen versuchen. Viele tun es durch Emigration ins Ausland. Fekete-Györ ist nach Studium in Heidelberg und Berufspraktikum bei der internationalen Handelskammer in Paris 2014 bewusst zurückgekehrt, um die Heimat zu verändern. Er gründete mit einer Handvoll Gleichgesinnter die Bewegung Momentum, die dem Regime schon ein paar Nadelstiche versetzt hat. 2017 erreichte sie mit einer Kampagne die Rücknahme der Bewerbung Ungarns für Olympia 2024. Ihr bislang größter Erfolg sind 9,9 Prozent bei der EU-Wahl im Mai. Im neuen EU-Parlament ist Momentum nun mit zwei Mandatarinnen vertreten.

Ich war selbst 2010 Fidesz-Wähler. Die erste Fidesz-Regierung war eine bürgerliche. Dann hat Orban zweimal — 2002 und 2006 — gegen die Sozialisten verloren und entdeckte im Populismus den Schlüssel zur Macht.

Erst Städte gewinnen

Momentum war bei der EU-Wahl mit fast zehn Prozent überraschend stark, aber für eine Wende reicht das nicht. Wie wollen sie die schaffen?

Im Oktober sind Kommunalwahlen. Wie wir schon in Polen und in der Türkei gesehen haben, gibt es einen Trend, dass die Opposition wichtige Städte einnimmt. In Budapest wird es ein knappes Rennen zwischen dem gemeinsamen Oppositionskandidaten Gergely Karacsony und Fidesz-Bürgermeister Istvan Tarlos geben. Es gibt mehrere größere Städte, wo die Opposition die Chance hat, Fidesz zu schlagen.

Mit welchen Parteien gehen Sie Bündnisse ein?

Es gibt sechs ernstzunehmende Parteien. Und gerade eine halbe Stunde vor unserem Gespräch haben diese sechs Parteien in Budapest ein Bündnis erklärt. Das heißt: In jedem Bezirk steht ein Oppositioneller dem Fidesz-Kandidaten gegenüber. Für die Wähler ist das ein wichtiges Signal: Es gibt eine geeinte Opposition.

Grenzzaun akzeptabel

Sie gehören im EU-Parlament – wie früher Fidesz – der liberalen Fraktion an, befürworten aber auch Orbans Grenzzaun. Wo steht Momentum ideologisch?

Man kann uns mit Macrons En Marche vergleichen. Das liberale Gesicht ist sehr sichtbar. Wir sind sehr proeuropäisch, aber auch pragmatisch in der Hinsicht, dass die Grenzzäune in Südungarn für uns akzeptabel sind. Nicht akzeptabel ist für uns der inhumane Umgang der Regierung mit Flüchtlingen.

Würde sich Ungarn, wenn sie Regierungsverantwortung hätten, an einer Verteilung von Flüchtlingen in der EU beteiligen?

Ja, auf jeden Fall.

Wie soll die EU mit Ungarn umgehen – Einflussnahme von außen kann auch Wasser auf Orbans Mühlen sein?

Wir arbeiten jetzt mit unseren zwei Europaabgeordneten daran, dass die EU Fördergelder nur auszahlt, wenn in Ungarn die Rechtsstaatlichkeit garantiert ist. Das war auch ein Hauptthema unserer EU-Wahlkampagne. Denn die EU-Gelder wurden von Oligarchen im Umfeld von Viktor Orban gestohlen. Alle Ungarn wissen das.

Drei Faktoren für Fidesz

Trotzdem wählen mehr als die Hälfte Fidesz.

Es gibt drei Gründe dafür: die Wirtschaftslage ist gut, die Propaganda im Zuge der Migrationskrise und die Zersplitterung der Opposition. Das hat sich jetzt geändert. Die Opposition ist jetzt geschlossen gegen Orban. Auf lokaler Ebene ist das einfacher. Die Frage stellt sich auch 2021 im Jahr vor den Parlamentswahlen. Da werden wir wieder ein Bündnis brauchen. Die Frage ist, welche Parteien werden die führende Kraft sein? Ich möchte natürlich, dass Momentum die stärkste Oppositionskraft wird.

Bin nicht Sebastian Kurz

Wollen Sie Regierungschef werden?

Ich bin 30 und fühle mich noch nicht bereit dafür. Trotzdem haben ich natürlich die politische Ambition. Für mich als Gründer ist es natürlich wichtig, dass Momentum einmal regiert.

Regierungschef mit 33 wäre in Österreich nichts Ungewöhnliches.

Ich bin nicht Sebastian Kurz. Ich stehe in Ungarn vor einer noch größeren Herausforderung, da es hier ein autokratisches System und viele Oppositionsparteien gibt.

Fidesz raus aus EVP!

Die EVP ringt noch mit sich, ob sie sich von Fidesz trennen soll. Was empfehlen Sie ihr?

Ich würde es begrüßen, wenn Fidesz ausgeschlossen wird.

Wie beurteilen Sie, dass Frankreichs Präsident Macron gerade in Eintracht mit Orban die Demontage der Spitzenkandidaten für den EU-Kommissionsvorsitz betrieben hat?

Natürlich, das stört uns. Aber ich habe keine Illusionen über die Gruppendynamik im Europäischen Rat. Sie haben Viktor Orban als Chef der Visegrad-4 gesehen. Für ihren Kompromiss brauchten sie die Visegradstaaten und sie dachten, Orban könnte das leisten. Und es ist gelungen.

Vision für 2039

Wo sehen sie sich und Ungarn in 20 Jahren, wenn wir 50 Jahre Fall des Eisernen Vorhanges feiern?

Ich möchte politischem Frieden sehen, wo Linke und Rechte einander nicht hassen, sondern zusammenarbeiten für Ungarn. Und ich sehe einen transparenten Staat frei von Korruption.