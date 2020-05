Opposition will nicht über alte Budgetpläne diskutieren

Angesichts des von der Coronakrise ins Budget gerissenen Milliardenlochs bekräftigt die Opposition ihre Forderung nach korrekten Zahlen. Der Budgetausschuss befasst sich ab Freitag mit dem Bundesbudget 2020. SPÖ, FPÖ und NEOS kritisieren, dass die im Parlament vorgelegten Pläne noch aus der Zeit vor der Krise stammen. Von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) gibt es darauf bisher keine Reaktion.

Die SPÖ hat Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) bereits am Montag aufgefordert, dem Nationalrat einen aktualisierten Budgetentwurf zukommen zu lassen. Blümel hat darauf bisher allerdings nicht reagiert. Am Dienstag schlossen sich FPÖ und NEOS der Forderung an.

In einer gemeinsamen Stellungnahme erinnern die Oppositionsparteien daran, dass der Finanzminister im März selbst erklärt hatte, seine ursprünglich geplante Budgetrede wegen der Krise “in den Mistkübel” geworfen zu haben. Sie wollen nun wissen, warum sie im Parlament “über Blümels Altpapier diskutieren sollen” und fordern die Regierung auf, aktuelle Zahlen vorzulegen.

Das dem Nationalrat vorgelegte Budget sieht für heuer noch ein gesamtstaatliches Defizit von nur einem Prozent der Wirtschaftsleistung vor (bzw. 1,2 Prozent Minus beim Bund). Wirtschaftsforscher haben das für heuer erwartete Defizit mittlerweile aber auf 7,5 Prozent des BIP angehoben. Für eine gründliche Diskussion im Ausschuss, der am Freitag mit dem traditionellen Expertenhearing startet, verlangen SPÖ, FPÖ und NEOS nun die aktuellen Zahlen. Hier geht es u.a. um die Auswirkung der angekündigten Milliardenhilfen auf die einzelnen Untergliederungen und Detailbudgets der Ministerien sowie um die aktuelle Schätzung der Steuereinnahmen.