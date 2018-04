Optimale Behandlung am richtigen Platz

Oö. Delegation sah sich auf Studienreise in Zürich an, wie man Patienten durch das Gesundheitssystem lenken und leiten kann

Von Michaela Ecklbauer aus Zürich

ZÜRICH – Kernpunkt einer optimalen Gesundheitsversorgung ist, dass der Patient rasch die benötigte medizinische Leistung erhält und dabei nicht unnötige Kosten verursacht, weil er wegen einem kleinen Wehwehchen die teure Spitalsstruktur in Anspruch genommen hat. Auf der Suche nach neuen Lösungen, die die Patientenströme entsprechend leitet, hat sich eine oö. Delegation unter der Leitung von Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander im Schweizer Kanton Zürich – der von der Einwohnerzahl her mit OÖ vergleichbar ist – umgesehen. Vertreter der heimischen Spitalslandschaft, der Ärzte- und Apothekerkammer, des Roten Kreuzes und der Gebietskrankenkasse gewannen dort einen Einblick in eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt, das noch dazu sehr stark vom Kantönli-Geist geprägt ist.

Ähnliche Probleme, andere Lösungswege

„Es hat sich gezeigt, dass die Probleme ähnlich sind, wir aber unterschiedliche Lösungen suchen – partnerschaftlich über die Systemgrenzen hinaus“, betont Haberlander in ihrem Resümee. Zwei Einrichtungen, die es in der Schweiz jedoch bereits gibt, sollen in ähnlicher Form in Oberösterreich starten: ein Patiententelefon (zum Vergleich gibt es in Zürich das Aerztefon) und eine den Linzer Aufnahmespitälern vorgelagerte sogenannte „Tagesrandpraxis“, die voraussichtlich zwischen 17 und 22 Uhr geöffnet sein wird und die Spitalsambulanz von weniger komplexen Fällen entlasten soll. Im Vergleich dazu werden in der Schweiz, Arzt- stationen (siehe Kasten) betrieben.

Während die beim Roten Kreuz angesiedelte Hotline (PALES – Patientenauskunfts- und Leitsystem) – wie berichtet – noch heuer starten soll, befindet sich das zweite Projekt in der Planungsphase.

Rund um die Uhr Hilfe am Telefon

„Der Patient will, dass ihm geholfen wird, oft ist er mit der Fülle des Angebots überfordert“, sagt Haberlander. Daher soll auch bei uns mit PALES eine Hotline starten, wo der Patient, der keine lebensbedrohliche Erkrankung hat, zu jeder Tages- und Nachtzeit kostenlos erfährt, wie er sich sofort helfen kann bzw. wo er mit seinen körperlichen oder psychischen Beschwerden am besten aufgehoben ist. Möglicherweise kann er noch zuwarten, bis sein Hausarzt die Ordination wieder geöffnet hat.

Für Rotkreuz-Präsident Walter Aichinger hat sich gezeigt, dass, wenn die Distanzen zwischen den Entscheidern zu groß sind oder durch Kantönli-Geist zu wenig Kommunikation herrscht, zu viele Ressourcen verloren gehen. Das Schweizer Gesundheitssystem ist medizinisch top, baulich aber bei weitem nicht so gut ausgestattet wie in Oberösterreich.

DRG-System brachte drastische Einschnitte

Im Kanton Zürich herrscht seit der Einführung des DRG-Punkte-Systems (Diagnosis Related Groups) 2012 – zum Vergleich gibt es in Oberösterreich seit 1997 die Leistungsorientierte Krankenhausfinanzierung (LKF-Punkte) – große Aufregung. Die Politik hat damit einen Normwert für die Behandlung im Spital von 9650 Schweizer Franken für ein normales Krankenhaus und aktuell 10.800 CHF für die Universitätsklinik festgelegt. Dadurch wurden mit einem Schlag zehn Kleinspitäler mit weniger als 100 Betten im Kanton Zürich geschlossen. Krankenhäuser, die mit den Kostenvorgaben nicht mithalten können, werden vom Kanton nicht mehr gelistet. Aktuell sind 27 Spitäler, manche von ihnen betreiben nur ein Spezialgebiet, gelistet.

Spitäler müssen Baukosten selbst erwirtschaften

In Zürich nicht mehr gelistet ist etwa die private Hirslanden Klinik im Park, die zu einem südafrikanischen Konzern mit 17 Krankenhäusern in elf Kantonen gehört. Sie ist u. a. auf Herz-Gefäß-Erkrankungen spezialisiert. Das reine Belegarztspital mit 126 Betten, das pro Jahr 8000 staionäre Patienten behandelt, ist dennoch gut ausgelastet und erwirtschaftet Gewinn. Ebenso wie die Kantonsspitäler muss es einen Um- oder Neubau aus eigener Finanzkraft stemmen. Im Vorjahr wurde eine neue Tagesklinik eröffnet, deren Bau eine optimale Durchschleusung des Patienten entsprechend des Behandlungsablaufs ermöglicht.

Die große Herausforderung des Neubaus bei laufendem Betrieb am Standort hat die Universitätsklinik (USZ) mit ihren 950 Betten noch vor sich. In den nächsten 25 Jahren soll es fast komplett erneuert sein. Ein Triagesystem in der Notfallstation ermöglicht, dass die Diagnose beziehungsweise Behandlung des Patienten nach 20 Minuten beginnt.