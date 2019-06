Opulente Klänge der Spätromantik

Von Fridolin Dallinger

Mit einem Konzert des Nationalen Sinfonieorchesters der Ukraine ging im Linzer Brucknerhaus die Konzertreihe „Das Große Abonnement“ in die Sommerpause.

Unter Thomas Sanderlings kapellmeisterlicher Leitung (das ist keineswegs negativ gemeint) wurden die opulenten Klangwelten zweier spätromantischer Werke präzise herausgearbeitet.

Sanderling setzte auf großen Orchesterklang

Richard Strauss findet in seiner 1896 geschriebenen Tondichtung „Also sprach Zarathustra“ zu neuen musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten und erweist sich dabei als Meister der Instrumentation. Das in allen Orchestergruppen sattelfeste ukrainische Orchester sorgte für eine kontrastreiche Interpretation.

Die mutige Experimentierfreude, die der 1872 in Moskau geborene Alexander Skrjabin etwa in seinem berühmten Orchesterwerk „Gedicht der Ekstase“ aufzeigt, vermisst man in seiner dritten (und letzten) Symphonie. Das mit philosophischen Inhalten überfrachtete Werk, dessen drei Sätze attacca ineinander übergehen, wirkt trotz vieler origineller Einfälle etwas langatmig.

Thomas Sanderling setzte auf großen Orchesterklang, die Musiker zogen dabei alle Register ihres Könnens. Der freundliche Schlussapplaus erbrachte dann noch eine Zugabe.