Orban denkt über EVP-Austritt nach

Ungarns rechtsnationaler Premier Viktor Orban denkt angesichts eines drohenden Ausschlusses seiner Fidesz-Partei aus der Europäischen Volkspartei (EVP) über Alternativen nach. “Es kann sein, dass unser Platz nicht in der EVP ist”, sagte er am Freitag dem staatlichen Rundfunk Kossuth-Radio. Dennoch würde er lieber in der konservativen europäischen Parteienfamilie verbleiben und sie umgestalten, fügte er hinzu.

Er möchte die EVP „reformieren“, damit hier auch die Anti-Einwanderungs-Kräfte einen Platz erhalten. Doch wenn es „einen Neubeginn geben muss, führt unser erster Weg nach Polen“. Schon am Sonntag will Orban nach Warschau reisen, um dort mit der rechtsnationalen Regierungspartei PiS (Recht und Gerechtigkeit) zu sprechen. Diese gehört im Europaparlament der EU-skeptischen Fraktion Europäische Konservative und Reformisten (EKR) an. „Wenn wir (aus der EVP) weggehen und etwas Neues anfangen müssen, dann können wir auf sie (die PiS) zählen“, so Orban.

EVP-Fraktionschef Weber reagiert kühl: „Es ist seine Entscheidung.“

Der Krach zwischen EVP und Fidesz eskalierte, weil Orban in einer Plakatkampagne EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und dem Milliardär George Soros die Förderung illegaler Einwanderung in die EU vorwirft. Die Plakate sollen zwar nächste Woche verschwinden, die von Weber geforderte Entschuldigung blieb bisher aber aus.