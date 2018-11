„ORF-Friedenslicht“ in Bethlehem entzündet

Von Heinz Wernitznig aus Betlehem

Der 11-jährige Niklas Lehner aus Vorchdorf hat am Mittwoch in der Geburtsgrotte in Bethlehem das „ORF-Friedenslicht“ entzündet. Es erinnert als Weihnachtsbrauch des ORF Oberösterreich seit 32 Jahren in ganz Europa an die Friedensbotschaft, die in Bethlehem bei der Geburt Christi verkündet wurde. Der ORF Oberösterreich setzt mit seinem europaweiten Weihnachtsbrauch „ORF-Friedenslicht aus Bethlehem“ ein bewusstes Zeichen der Sehnsucht nach Frieden. „Wir zeigen mit unserem Weihnachtsbrauch, dass wir an den Frieden glauben und dass wir den Menschen auf der ganzen Welt den Frieden wünschen“, betont ORF-Landesdirektor Kurt Rammerstorfer.

Das Entzünden des Friedenslichtes war für Niklas Lehner ein großes Erlebnis. Das Friedenslichtkind übernahm das Symbol des Weihnachtsfriedens in der Geburtsgrotte von einem griechisch-orthodoxen Pater. „Es war schon sehr aufregend. Außerdem habe ich mir die Geburtsgrotte viel größer vorgestellt“, schilderte der Pfadfinder seine Eindrücke.

Die feierliche Zeremonie hat auch eine Delegation aus Oberösterreich mit den Spitzen des Landes und der Religionsgemeinschaften miterlebt. Für Landeshauptmann Thomas Stelzer hat das „ORF-Friedenslicht“ große Bedeutung in einem besonderen Jahr für Oberösterreich. Das Jubiläum „100 Jahre Landtag“ mache das Leben in Wohlstand und Frieden bewusst. Das sei auch die Botschaft des Friedenslichtes.

Friedenslicht fliegt in Spezialbehälter

Dieses wird jetzt nach Österreich geflogen. Während des Fluges befindet sich das leuchtende Weihnachtssymbol in einem feuerfesten Spezialbehälter. Am kommenden Samstag präsentiert Niklas Lehner das „ORF-Friedenslicht aus Bethlehem“ einem Millionenpublikum im Fernsehen. Der Bub aus Vorchdorf ist mit dem Weihnachtsbrauch des ORF Oberösterreich zu Gast in der Eurovisions-Sendung „Das Adventfest der 100.000 Lichter“ mit Florian Silbereisen, die ab 20.15 Uhr in ORF 2 live aus Thüringen übertragen wird.

Am Mittwoch, 19. Dezember, erfolgt in Brüssel die Übergabe des „ORF-Friedenslichts aus Bethlehem“ durch das Friedenslichtkind an Jean Claude Juncker, den Präsidenten der Europäischen Kommission.

Die 26-köpfige Delegation des Landes begab sich im Anschluss an die Entzündung des Friedenslichtes zur Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, wo ein Kranz niedergelegt wurde. LH Stelzer sagte: „Wir wollen mit dem Besuch unsere Kontakte ausbauen und vertiefen. Es wird hier sehr geschätzt, wenn wir uns um Israel bemühen.