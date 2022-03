ORF Oberösterreich stellt sich neu auf

Landesdirektor Klaus Obereder baut den ORF Oberösterreich um. Mit 1. April 2022 werden die Bereiche Information und Programm zu einer Redaktion zusammengelegt.

Unter der Leitung von Chefredakteur Stefan Hartl gestalten künftig drei neu ernannte Koordinatorinnen und Koordinatoren das gesamte Programm des ORF OÖ, hieß es am Dienstag in einer Aussendung.

Digitaler Wandel, neue Publikumsschichten

Mit der 32-jährigen Hannah Haider gibt es erstmals eine eigene Koordinatorin für Digitales. Sie soll für einen Professionalisierungsschub auf Social-Media sorgen, die Digitalaktivitäten weiterentwickeln und mittelfristig auch die Online-Agenden übernehmen.

Haider hat Medientechnik & Mediendesign und Digital-Arts an der FH Hagenberg studiert und gehört seit 2016 zum Team von Radio Oberösterreich. Romana Nachbauer übernimmt die Agenden der Radio-Koordinatorin.

Die 45-Jährige war zuletzt bei Ö3 stellvertretende Redaktionsleiterin. Nachbauer stammt aus Waizenkirchen und arbeitet seit 22 Jahren im ORF. Gernot Ecker ist der neue Fernseh-Koordinator. Der 53-jährige Mühlviertler ist seit 26 Jahren für den ORF als Reporter, Chef vom Dienst und Gestalter von Dokumentationen im Einsatz.

„Ich bin sehr dankbar dafür, dass es so rasch gelungen ist, das wichtigste Reformvorhaben der nächsten Jahre aufzusetzen“, so Landesdirektor Klaus Obereder. In der neuen Führungsstruktur sehe er auch einen entscheidenden Schritt in Richtung des digitalen Wandels und der Erschließung weiterer Publikumsschichten.

Inhaltlich gestärkt und in die neue Programmabteilung integriert werden die Bereiche Sport, Kultur und Volkskultur. Hauptverantwortlich für die Sportberichterstattung ist künftig Dennis Bankowsky, in der Kultur ist es Katharina Maurer-Huber. Sandra Ohms wird sich verstärkt um den Bereich Volkskultur kümmern.

„Mit diesem Team und der neuen Struktur ist der ORF Oberösterreich bestens gerüstet, um den digitalen Wandel zu gestalten. Gleichzeitig wollen wir mit klaren Zuständigkeiten für Radio und Fernsehen die linearen Programme weiterentwickeln“, so Chefredakeur Stefan Hartl.