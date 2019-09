Orpheus, Jules Verne & ein Freund

Vier Premieren und sechs Wiederaufnahmen füllen die kommende Saison am Linzer Theater des Kindes. Die Programmvorschau nutzte Leiter Andreas Baumgartner auch für eine Bilanz: Die Auslastung des Hauses liege bei 90 Prozent, mit 23.762 Besuchern in 254 Vorstellungen zeige sich die vergangene Spielzeit im Vergleich zu den vorhergehenden konstant.

Besondere Publikumsmagneten waren „Bergkristall“, „Frederick die Maus“ und das Weihnachtsstück „Ox und Esel“, die allesamt weiter gespielt werden. Für Baumgartner selbst ist es die 15. Saison am Haus, er verweist auf „stolze Zahlen“ und die größten Erfolge „Heidi“, „Oh, wie schön ist Panama“ und „Der kleine Prinz“: 340.000 Besucher hätten insgesamt in den 15 Jahren den Weg ins kleine Theater in der Langgasse gefunden, 72 Produktionen seien in 4241 Vorstellungen gezeigt worden.

Die neue Spielzeit bringt nicht nur neue Stücke, sondern auch einen Neuzugang: Der Vorarlberger David Baldessari hat bereits die laufende Produktion „Frederick die Maus“ übernommen. Damit stockt das Theater des Kindes sein bestehendes Schauspielerensemble aus Simone Neumayr, Katharina Schraml und Matthias Hacker wieder auf. Durch die finanziell sehr enge Situation sei man gezwungen gewesen, in der vergangenen Saison mit nur drei Darstellern zu arbeiten, so Baumgartner. Ein Zustand, der aufgrund der großen Zahl an Vorstellungen auf Dauer nicht durchzuhalten sei.

„Ein Freund für immer“ (Premiere: 11. Oktober) ist die erste von drei Uraufführungen, die auf die kleinen und ein wenig größeren Besucher warten. Alexander Kratzer hat das Stück für alle ab drei für die Linzer geschrieben. Henry Mason (Stück, Regie und Ausstattung) gestaltet seine Version von „Orpheus“ (ab 24. Jänner) für das Theater des Kindes als Solo für einen Schauspieler: David Baldessari spielt nicht nur, er liefert auch die Musik zum Stück (ab neun). Damit auch Klassiker nicht verloren gehen, nimmt man sich mit „In 80 Tagen um die Welt“ von Jules Vernes eines solchen an. Drei Schauspieler schlüpfen ab 14. Februar dafür gleich in zwanzig verschiedene Rollen. „Es wird bunt“, verspricht Harald Bodingbauer vom Theater des Kindes. Globalisierung werde dabei ebenso Thema sein wie Entschleunigung.

Zu den Wiederaufnahmen zählen auch „Kuno kann alles“, „Molly Mondschein“, „Die Birne glüht“ und „Freiheit“. Der Vorverkauf ist bereits angelaufen, die neue Homepage des Theaters (www.theaterdeskindes.at) online.