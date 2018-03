Osaka setzte Sensationslauf fort -Miami-Sieg über S.Williams

Die Japanerin Naomi Osaka hat am Mittwoch ihren Tennis-Sensationslauf fortgesetzt. Drei Tage nach ihrem ersten Turniersieg auf der WTA-Tour ausgerechnet beim Premier-Turnier in Indian Wells fertigte die 20-Jährige in Runde eins von Miami Serena Williams 6:3,6:2 ab. Der US-Star ist achtfache Gewinnerin des Turniers und beim Groß-Event in Florida davor noch nie vor dem Achtelfinale ausgeschieden.

Die 36-jährige Serena Williams hatte zuletzt beim Comeback-Turnier nach ihrer Babypause in Indian Wells in Runde drei gegen ihre Schwester Venus 3:6,4:6 verloren. Osaka hingegen hatte in Kalifornien u.a. Stars wie Maria Scharapowa (RUS), Agnieszka Radwanska (POL), Karolina Pliskova (CZE) und Simona Halep (ROU) ausgeschaltet.

In der Weltrangliste verbesserte sich Osaka von Platz 44 auf 22, nun könnte es sogar noch weiter bergauf gehen. Nächste Gegnerin ist aber die Weltranglisten-Vierte Elina Switolina (UKR).