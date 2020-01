Oscar-Nominierungen werden in Hollywood bekanntgegeben

In Los Angeles werden am Montag (ab 14.18 Uhr MEZ) die mit Spannung erwarteten Nominierungen für die Oscars bekanntgegeben. Zu den Favoriten zählen die Filme “The Irishman”, “1917”, “Once Upon a Time in Hollywood”, “Marriage Story” und “Joker”.

Schauspieler wie Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Adam Driver, Renee Zellweger, Scarlett Johansson und Saoirse Ronan können auf eine Nominierung als beste Darsteller hoffen. Die Oscar-Trophäen werden am 9. Februar in Hollywood zum 92. Mal vergeben.

Österreichs Einreichung für den Auslands-Oscar, Sudabeh Mortezais “Joy”, war schon im Vorfeld aufgrund eines zu hohen englischen Sprachanteils disqualifiziert worden.