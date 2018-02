Ost-Ghouta kommt nicht zur Ruhe

Trotz der von der UNO in einer Resolution geforderten „unverzüglichen“ Waffenruhe gehen die Kämpfe in Syrien weiter. Das Bombardement von Ost-Ghouta in der Nähe der Hauptstadt Damaskus wurde gestern fortgesetzt; angeblich auch mit Fassbomben. Allerdings fiel es laut der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zunächst weniger heftig aus als in den vergangenen sieben Tagen. Dennoch sei die Lage in der Stadt „elendig“, wie der syrische Arzt Fais Urabi der „dpa“ sagte. Das Regime von Präsident Bashar al-Assad versuche, „mit Hilfe Russlands, des Iran und Chinas, alle Menschen hier zu töten und die Infrastruktur zu zerstören“. Der Iran erklärte jedenfalls, die UNO-Resolution zu respektieren; man werde aber „Terroristen“ weiterhin angreifen.

Währenddessen forderten die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den russischen Präsidenten Wladimir Putin auf, „maximalen Druck auf das syrische Regime auszuüben, um eine sofortige Einstellung der Kämpfe“ zu erreichen. Papst Franziskus sprach sich für ein sofortiges Ende der Kämpfe aus. „All dies ist unmenschlich. Man kann nicht das Böse mit weiterem Bösen bekämpfen und Krieg ist das Böse“, so Franziskus beim Angelus-Gebet in Rom.

Doch damit nicht genug: Trotz der UNO-Resolution für eine Waffenruhe gingen auch die Kämpfe zwischen dem türkischen Militär und der Kurdenmiliz YPG in der nordwestsyrischen Region Afrin weiter. Das türkische Militär habe dort mehrere Dörfer unter seine Kontrolle gebracht.