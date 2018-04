Ost-westlicher Schlagabtausch

Bei ihrer ersten direkten Konfrontation im Fall des Nervengift-Anschlags auf den früheren russischen Doppelspion Sergej Skripal sind Großbritannien und Russland heftig aneinander geraten. Der Streit stand am Mittwoch im Mittelpunkt einer von Russland beantragten Sondersitzung des Exekutivrats der Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) in Den Haag.

Großbritannien beharrte auf seiner Einschätzung, dass Moskau für die Attacke verantwortlich sei, und bezeichnete den Vorschlag Russlands zu gemeinsamen Ermittlungen als „pervers“. Das sei ein Ablenkungsmanöver, so die britische OPCW-Delegation. Vertreter westlicher Staaten unterstrichen ihre Unterstützung für Großbritannien. Trotz fehlender Beweise hält die deutsche Bundesregierung am Verdacht gegen Russland fest.

Moskau weist jede Verantwortung zurück und will an den Ermittlungen beteiligt werden. Nach Angaben russischer Diplomaten wollten 14 Mitglieder des OPCW-Rates Moskaus Position unterstützen. Dem Exekutivrat gehören Diplomaten aus 41 Staaten an, darunter Großbritannien, Russland, die USA und auch Deutschland.

Für Donnerstag hat Russland eine Sondersitzung des UNO-Sicherheitsrates einberufen. Das Gremium solle sich mit den britischen Vorwürfen befassen.

Großbritannien hat bisher keinen Beweis vorlegen können, dass der bei dem Anschlag eingesetzte Stoff tatsächlich aus Russland stammt. Ein britisches Militärlabor konnte zwar nachweisen, dass Skripal mit dem in der Sowjetunion entwickelten Kampfstoff Nowitschok vergiftet worden sei, nicht aber, dass es tatsächlich aus Russland stammte.