Ostergrüße der Ministerin in Suben

Mit einem großen Dankeschön und einer Osterjause hat sich Verteidigungsministerin Klaudia Tanner am Samstag bei den Soldaten im sicherheitspolizeilichen Assistenz-Einsatz in Suben eingestellt.

Insgesamt 232 Soldaten sind in OÖ an den Grenzübergängen Kollerschlag, Achleiten, Mariahilfberg, Schärding und Suben bzw. in Braunau, Burghausen und am Flughafen Hörsching im Einsatz.

Besonders jetzt in Zeiten der Corona-Krise könne dieser sehr herausfordernd sein, betonte die Verteidigungsministerin, die auch dem „Netzwerk für Katastropheneinsatz“ dankte, das in OÖ neun Fahrzeuge und 300 Schutzbrillen zur Verfügung gestellt hat. Der Assistenz-Einsatz kommt bei den Österreichern übrigens gut an.

Im Rahmen einer market-Studie befürworteten ihn 88 Prozent „voll und ganz“ bzw. „eher“. Tanner wertete dies „als Zeugnis für die ausgezeichnete Arbeit, die unsere Soldaten leisten“.