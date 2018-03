Ostern in einer deutschen Zelle

Der katalanische Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont wird Ostern in einer Zelle der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Neumünster verbringen müssen. Die schleswig-holsteinische Generalstaatsanwaltschaft wird erst nach den Feiertagen über die Beantragung eines Auslieferungshaftbefehls entscheiden, teilte die Behörde am Donnerstag mit.

Puigdemont war am Sonntag aufgrund eines von Spanien ausgestellten Europäischen Haftbefehls bei der Durchreise durch das norddeutsche Bundesland festgenommen worden.

Die Festnahme von Puigdemont ist die jüngste Wendung in dem Konflikt um Kataloniens Abspaltung von Spanien, der nach einer Volksabstimmung und der einseitigen Verkündung der Unabhängigkeit durch die Region im Oktober eskaliert war. Puigdemont wurde damals als Regionalpräsident abgesetzt und floh ins belgische Exil, um seiner Festnahme zu entgehen.

Seine Anwälte forderten die deutsche Regierung auf, eine Auslieferung ihres Mandanten zu verhindern. Man erwarte, dass von dieser „im Gesetz ausdrücklich vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht wird, die Auslieferung von Carles Puigdemont nicht zu bewilligen“, hieß es am Donnerstag in einer Erklärung der Anwälte. Die politischen Gründe für die Strafverfolgung seien offensichtlich.