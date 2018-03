Osterreiseverkehr: Stau nur auf der Fernpassstrecke

Starker Osterreiseverkehr in und durch Österreich hat am Samstag bereits in den frühen Morgenstunden eingesetzt. Zu Staus kam es bisher allerdings nur auf der Fernpassstrecke, teilte der ÖAMTC mit. Dort war am Morgen die Straße zwischen Fernpass und Biberwier infolge eines Unfalls etwa eine Stunde lang gesperrt. Die restliche Straßenlage beurteilte der Autofahrerklub bisher als „eher moderat“.

„Der Fernpass steht und es kommt noch einiges aus Deutschland nach“, meldete der ÖAMTC. Die Strecke sei zwar bereits wieder offen, der Verkehr laufe aber „nur sehr zäh“. Vor den Tunnels an der Grenze zu Füssen (Bayern) und bei Lermoos (Bezirk Reutte) wurde Blockabfertigung ausgerufen. Blockweise abgefertigt wurde auch auf der Zillertal Straße (B169) und auf der Rheintalautobahn in Vorarlberg vor dem Ambergtunnel.

Etwa 15-Minuten-Verzögerungen gab es bei der Ausreise aus Österreich auf der Inntalautobahn (A12) bei Kufstein und auf der Westautobahn (A1) beim Salzburger Grenzübergang Walserberg aufgrund von Polizeikontrollen auf deutscher Seite.

Zähen Verkehr vermeldete der ÖAMTC vom Autobahnknoten Salzburg bis Hallein in Fahrtrichtung Süden sowie vor der Mautstation St. Michael (Bezirk Tamsweg). Eine weitere Urlauberwelle erwartet der Autofahrerklub am Gründonnerstag.