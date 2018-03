Osterschmaus

„In den meisten westeuropäischen Sprachen leitet sich die Bezeichnung für das wichtigste Fest der Christenheit, das schon im 2. Jahrhundert gefeiert wurde, vom jüdischen Pessachfest ab, welches an den Auszug aus Ägyptens Knechtschaft erinnert“, schreibt Renate Riedler-Singer in ihrem Buch „Christlich auf’kocht und teuflisch eing’schenkt“, in dem sie sich Christlich-Kulinarischem im Jahreskreis widmet. Die damit einhergehenden bitteren Leiden hätten ihr Symbol in Bitterkräutern gefunden, die heute durch Kren ersetzt sind. Das Lamm wird als Zeichen des Auferstandenen verwendet, Lammbraten oder ein gebackenes süßes Lamm sind deshalb typische österliche Speisen.

Das Konzil von Nicäa 787 legte Ostern auf den ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond. Die gefüllten Weihkörbe, die die Gläubigen mit zur Messe bringen, werden mit Osterwasser besprengt: Weihbrote, Ostereier, Kren und Schinken bilden dann die erste Mahlzeit nach der Auferstehungsfeier. Beichtbrezeln waren früher der bescheidene Lohn für die Osterbeichte. In Wien und Niederösterreich isst man gerne Schinken im Brotteig, aber auch Osterflecken und Osterkränze sind beliebt. Bei uns sind Godenkipferl mit einer Spannweite von bis zu 60 cm bekannt, die ums Osternest gelegt wurden. In Kärnten kommen der „Praitel“ und der Ostertrank auf den Tisch. Weit verbreitet sind Osterpinze, deren drei Backen für die Freude am dreieinigen Gott stehen. Eierpecken und Eierklauben gehören bekanntlich allerortens zum Brauchtum.

Der Osterhase gewann erst im 19. Jahrhundert in der bürgerlichen Familienkultur an Bedeutung. Vorher hatten einander schon Erwachsene mit gefärbten und verzierten Eiern beschenkt, daraus leitete sich das Beschenken der Kinder ab.

Renate Riedlier-Singer: Christlich auf’kocht und teuflisch eing’schenkt. Hermagoras, 276 S., € 28

Herrgottsb‘scheißerle

Zutaten: Teig: 500 g Mehl (universal), 5 Eier, 2 EL Öl, 4-5 EL Wasser

Für die Füllung: 3 Semmeln vom Vortag, 3 Eier, 250 g Rauchfleisch, 400 g helles Grün von 2 Porreestangen oder das Grün von 2-3 Bund Frühlingszwiebeln, Salz, Pfeffer, Muskatnuss, 3 EL Butter, 1 Eiklar

Zubereitung: Das Mehl bergartig auf das Nudelbrett schütten. Eine Vertiefung hineindrücken und das Öl, die 5 Eier und das lauwarme Wasser hineingeben. Alles gut verkneten, bis ein geschmeidiger Teig entsteht. Diesen Teig unter einer Klarsichtfolie zwei Stunden ruhen lassen.

Währenddessen die Semmeln und das Rauchfleisch für die Füllung in kleine Würfel schneiden und in einer Pfanne mit der Butter anbraten. Das in Ringe geschnittene Grün kurz mitgaren, dann alles abkühlen lassen. Nun mit 3 Eiern vermengen und mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen.

Den Teig und die Fülle jeweils in sechs gleiche Teile teilen. Den Teig dünn ausrollen (gelingt am besten mit einer Nudelmaschine), dabei immer gut bemehlen. Jedes ausgerollte Teigstück in Rechtecke vom ungefähren Ausmaß 18 x 12 cm schneiden.

Die Fülle mit einem Löffel auf einer Seite verteilen und die Ränder um die Füllung mit Eiklar bestreichen. Den Teig um die Füllung umschlagen und die Ränder gut andrücken. In gut gesalzenes, kochendes Wasser einlegen, einmal aufkochen und dann 10 bis 15 Minuten ziehen lassen. Die fertigen Maultaschen werden in Rindsuppe eingelegt. Dieses Gründonnerstagsessen schmeckt auch gut mit Sauerkraut serviert.

Beichtbrezeln

Zutaten: 500 g Weizenmehl (glatt oder universal),1 Pkg. Trockengerm, ½ TL Zucker, 1 TL Salz, 300 ml lauwarme Milch, 1½ l Wasser, 3 EL Natron, Butter zum Befetten des Backblechs, grobkörniges Salz zum Bestreuen

Zubereitung: Das gesiebte Mehl mit dem Trockengerm und dem Zucker vermischen. Die lauwarme Milch und das Salz zufügen und mit dem Knethaken der Küchenmaschine ca. 8 Minuten bearbeiten. Den Teig zugedeckt mindestens ½ Stunde ruhen lassen.

Dann auf einem bemehlten Brett gut durchkneten und zu einer ca. 20 cm langen Rolle formen. Daraus 10 bis 12 gleichmäßige Stücke schneiden. Aus jedem Stück lange, in der Mitte etwas bauchige Stränge rollen und daraus Brezeln formen.

Einweghandschuhe anziehen und in einem Topf 1½ l Wasser mit dem Speisenatron aufkochen, 10 Minuten sprudelnd kochen lassen. Dann nacheinander die Brezeln für 20 bis 30 Sekunden in die kochende Lauge tauchen, anschließend abtropfen lassen.

Backrohr auf 180° vorheizen. Die Brezeln auf ein stark eingefettetes Backblech legen und die verdickte Mitte mit einem scharfen Messer etwas einschneiden. Mit grobem Salz bestreuen und im Backrohr ca. 25 Minuten backen.

G‘weichts

Zutaten: 400 g Rollschinken (gekocht), 1 geräucherte, gekochte Schweinszunge, 200 g durchzogener Räucherspeck, 8 hartgekochte Eier, 8 dicke Scheiben Osterbrot oder Weißbrot, 1 frisch gerissene Krenwurze, etwas Salz für die Eier

Zubereitung: Die Zutaten für dieses in meiner oberösterreichischen, im Ennstal beheimateten Familie traditionelle Gericht werden zu der österlichen Speisenweihe in einem Korb zur Kirche getragen.

Nach der Auferstehungsfeier werden daheim die Schweinszunge, der Rollschinken und der Räucherspeck nudelig geschnitten und in eine große Schüssel gegeben.

Das Osterbrot (oder Weißbrot) wird würfelig geschnitten und dieses sowie die geschälten und geviertelten Eier hinzugefügt. Schließlich werden alle diese Zutaten mit dem frisch gerissenen Kren gut vermischt und sofort serviert.