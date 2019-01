Osteuropa als großer Abstauber

Von Oliver Koch

Die Grenzwerte für Feinstaub, Stickstoffoxid (NOx) und Kohlendioxid (CO2) erhitzen weiterhin die Gemüter. Jüngster Fall: Die Debatte unter deutschen Lungenfachärzten rund um die wissenschaftliche Grundlage der jeweiligen Grenzwerte. Deutschlands Verkehrsminister Andreas Scheuer sagte diesbezüglich gestern, dass Grenzwerte „verifizierbar“ sein müssten und „nicht auf Willkür basieren dürfen“.

Jedenfalls führt die Debatte auch hierzulande dazu, dass Autokäufer „massiv verunsichert werden“, „die Werthaltung der Autos massiv unter der Debatte leidet“ und Kunden „immer öfter zu alternativen Antrieben greifen“, wie es seitens mehrerer Autoimporteure auf VOLKSBLATT-Anfrage heißt.

Doch was ist nun an Feinstaub so gefährlich? Der Jahresbericht des Umweltbundesamts zitiert Studien, wonach durch Feinstaub „nicht nur die Atemwege sondern auch das Herz-Kreislauf-System in Mitleidenschaft gezogen werden können“. Und Stichwort Feinstaubgrenzwerte in Österreich: Bei PM10 etwa darf der Wert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft an maximal 35 Tagen überschritten werden. Zur Einordnung: Ein Mikrogramm ist ein Millionstel Gramm. Ein Kubikmeter Luft wiegt etwa 1290 Gramm.

Seit 2003 sind der PM10- und der PM2,5-Anteil des Verkehrssektors an den Gesamtemissionen rückläufig: Sie beliefen sich im Jahr 2016 auf auf 15 Prozent (PM10) und 18 Prozent (PM2,5) der gesamten Emissionen, zeigt der Bericht des Umweltbundesamts. Die Unterscheidungen in PM10 und PM2,5 beziehen sich auf die Teilchengröße. Bei NOx sieht die Sache anders aus: Da verursachte der Verkehr im Jahr 2016 51 Prozent der heimischen Emissionen. Zum Vergleich: 1990 lag dieser Wert bei 56 Prozent.

Die anhaltenden Diskussionen um die Emissionen, der Abgasskandal sowie die drohenden Dieselfahrverbote haben europaweit noch weitere wirtschaftliche Implikationen, wie ein Blick auf die Autoverkäufe zeigt. So boomt in Tschechien das Geschäft mit Gebrauchtwagen. Man könne fast von einer „Invasion“ sprechen, sagte Petr Prikryl vom tschechischen Verband der Gebrauchtwagenhändler. Laut Untersuchung des Gebrauchtwagenhändlers AAA Auto stammen 63 Prozent der in Tschechien inserierten Importgebrauchtwagen aus Deutschland; und 60 Prozent der importierten Gebrauchtwagen haben einen Dieselmotor. In der Slowakei lag der Diesel-Anteil gar bei 78 Prozent.