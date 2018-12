OSV-Kraulstaffel der Damen als Vorlauf-Achte im WM-Finale

Österreichs Damenstaffel über 4 x 200 m Kraul hat bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften in Hangzhou das Finale erreicht. Marlene Kahler, Lena Kreundl, Cornelia Pammer und Claudia Hufnagl kamen in 7:55,08 Minuten in einem aus elf Teams bestehenden Feld auf die achtbeste Vorlaufzeit. Dieser Endlauf beschließt die Samstag-Finalsession, in der Caroline Pilhatsch im Rückensprint-Finale schwimmt (13.10).

Bei den Herren belegte Patrick Staber über 400 m Lagen in 4:11,05 Min. Rang 18. Über 50 m Brust verpasste Bernhard Reitshammer in 26,85 Sek. den Einzug ins Semifinale um 28/100, der Tiroler wurde 24. Christopher Rothbauer belegte in 27,04 Platz 28. Alexander Trampitsch wurde über 100 m Kraul in 48,24 Sek. 38. Rang 23 gab es in 2:14,92 Min. für Claudia Hufnagl über 200 m Lagen.

Letztlich wurde die OSV-Herrenstaffel über 4 x 50 m Lagen disqualifiziert, da Kraulschwimmer Reitshammer um 6/100 zu früh vom Startsockel gesprungen war. Davor waren Heiko Gigler, Rothbauer und Sascha Subarsky geschwommen. Eine Final-Qualifikation war aber außer Reichweite.