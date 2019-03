Ottensamer/Yuja Wang: Blue Hour (Deutsche Grammophon)

„Blaue Stunde“ nennt Andreas Ottensamer seine brandneue CD mit Kammermusik von Weber, Brahms und Mendelssohn und meint damit die Zeitspanne zwischen dem Sonnenuntergang und dem allmählichen Einbruch der Dunkelheit. Übertragen auf die instrumentale Musik ist dies für den philharmonischen Klarinettisten der Berliner ein Ausdruck von Stimmungen, dass den Menschen bei Untergang und Aufbruch in der Natur das Lied der Klarinette gefangen hält.

Der Gesang der Romantik steht im Zentrum des Albums von der lyrischen Intimität des Liedes über die in Melodien strömende Kantabilität der Arie bis zur dramatischen Präsenz einer Opernszene. Ottensamer singt auf seiner Klarinette und sein Gesang ist frei und ungezwungen und kommt aus der Brust des Menschen, wie es E. T. H. in seiner „Kreisleriana“ formulierte. In den kantablen Werken der Romantik kommt hier diese Verschmelzung von Instrument und Interpret sehr deutlich zum Ausdruck.

Ein Mysterium will Ottensamer nach seinen Überlegungen beim Spiel der Klarinette entdeckt haben und erklärt dies mit der natürlichen nicht erklärbaren Luftumwandlung bei seinem Instrument. Wie tief er in diese Materie der Technik eingedrungen ist, zeigt er mit Stücken, die er teils selbst für Klarinette und Klavier bearbeitet hat. Eine Bereicherung schon durch seine fantastische Partnerin am Flügel Yuja Wang.