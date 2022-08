Ottensheim: Bgm. Franz Füreder (65) verstorben

Franz Füreder, ÖVP-Bürgermeister in Ottensheim, ist am Montag nach kurzer schwerer Krankheit 65-jährig verstorben. Füreder war seit 2015 Chef der Gemeinde und wurde erst vergangenen Herbst wiedergewählt. Aus gesundheitlichen Gründen zog er sich Anfang Juni als Bürgermeister zurück, um sich auf seine Genesung zu konzentrieren.

Am Montag verlor er den Kampf gegen die Krankheit. „Wir sind tief betroffen vom Ableben von Bürgermeister Franz Füreder. Unser aufrichtiges Mitgefühl und unsere tiefe Anteilnahme gilt in diesen schweren Stunden allen Angehörigen und seiner Familie. Franz Füreder hat sich mit seinem besonnenen und ausgleichenden Charakter über viele Jahre für ein gutes Miteinander in der Gemeinde und darüber hinaus bemüht. Mit Franz verliert Ottensheim einen engagierten Bürgermeister, der für sein stets offenes Ohr und seinen Einsatz von allen hoch geschätzt wurde“, drücken Landeshauptmann Thomas Stelzer und OÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger ihr Beileid aus.