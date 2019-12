Paar vom Krippenstein gerettet

OBERTRAUN — Zwei Bergsteiger aus Tschechien sind Freitagfrüh in einer aufwendigen Aktion von der Nordwand des Krippensteins gerettet worden. Der Mann und die Frau hatten sich laut Polizei am Donnerstag verirrt, der 23-Jährige war zudem verletzt. Eine Rettung am Abend war wegen der widrigen Bedingungen – Sturm, Dunkelheit und extrem steiles Gelände – nicht möglich gewesen. Sie mussten die Nacht in Begleitung der Bergretter oben verbringen.

Komplett verstiegen

Der Mann und seine 24-jährige Begleiterin wollten am Donnerstag auf den Hohen Krippenstein (Bezirk Gmunden) aufsteigen. Sie gingen zunächst über eine Skipiste, dann zweigten sie auf einen vermeintlichen Weg ab, den sie auf einer Karten-App zu erkennen glaubten, den es aber offenbar nicht gab. Daraufhin verstiegen sie sich völlig, gerieten in extrem steiles und felsiges Gelände und der Mann verletzte sich. Gegen 15.20 Uhr setzten die beiden einen Euro-Notruf ab. Bei einem Suchflug des Polizeihubschraubers wurde ihr Standort zwar ungefähr ausgemacht, eine Rettung per Hubschrauber war aber – zunächst wegen des starken Föhnsturmes und dann wegen der beginnenden Dunkelheit – nicht möglich.

Stundenlanger Abstieg

Daher fuhren 25 Bergretter und drei Alpinpolizisten aus Obertraun und Hallstatt mit der Seilbahn hinauf und machten sich von der Aussichtsplattform „Five Fingers“ zu Fuß auf den Weg. Sie mussten sich im Dunkeln über mehr als 500 Höhenmeter abseilen und dabei mehrere Felswände und Steilstufen überwinden. Mehrere hundert Meter Seile mussten dazu eingebaut werden, so die Bergrettung in ihrer Aussendung. Der Polizeihubschrauber „Libelle“ konnte ihnen zum Glück den Weg ausleuchten und sie über Funk lotsen.

Wind verhinderte Bergung

Nach vier Stunden trafen sie bei den durchnässten und unterkühlten Tschechen auf 1600 Meter Seehöhe ein. Ein sicherer Abtransport des Verletzten und seiner Begleiterin war aber wegen der Dunkelheit und wegen der Windspitzen bis zu 90 km/h nicht möglich. Auch bestand aufgrund der Geländebeschaffenheit Absturzgefahr. Nach der Erstversorgung entschlossen sich die Retter bis zum Morgen zu warten. Trotz der guten Ausrüstung — die Retter hatten auch Wärmepackungen dabei — setzten dem 23-Jährige die Verletzung, aber auch die Unterkühlung arg zu. Sein Zustand verschlechterte sich mehr und mehr.

Rettungsflug am Morgen

Daher wurde bereits bei einsetzender Morgendämmerung mit der Hubschrauberbergung begonnen. Die Crew des ÖAMTC-Helikopters „Christoporus 14“ aus Niederöblarn nahm die Tschechen und die Retter auf. Die zwei Bergsteiger wurden ins Salzkammergut-Klinikum nach Bad Ischl geflogen, die Helfer in sicherem Gelände abgesetzt. Insgesamt waren 25 Bergretter und drei Alpinpolizisten im Einsatz gewesen.