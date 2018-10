Pädagogik-Paket bringt Beurteilungsvielfalt

Volksschulkinder erhalten ab kommendem Jahr mehr als nur ein Zeugnis: Mit einem neuen „Pädagogik-Paket“ will die Regierung wieder Ziffernnoten ab dem Ende der zweiten Klasse einführen — gleichzeitig wird aber verpflichtend dazu zusätzlich eine alternative Beurteilung vorgeschrieben. Derzeit können es sich die Schulen in den ersten drei Volksschuljahren aussuchen, ob sie mit Noten oder verbal beurteilen, in der vierten Klasse sind Ziffernnoten verpflichtend. Künftig soll es weitgehend beide Formen geben: Bis zum Halbjahreszeugnis der zweiten Klasse kann zwar grundsätzlich auch ausschließlich alternativ beurteilt werden — in diesem Fall haben aber Eltern das Recht, auf einer Ziffernnote zu bestehen. Ab dem Ende der zweiten Klasse müssen ab 2019/20 verpflichtend Ziffernnoten vergeben werden, zusätzlich gibt es aber jedenfalls die Verbal-Beurteilung. Zur Entlastung der Pädagogen werden dafür gerade eigene Bewertungsraster entwickelt, die auch die Kriterien transparent machen. Weitere Änderungen in der Volksschule: Ab der zweiten Klasse können Schüler wieder sitzen bleiben (derzeit erst ab der vierten Klasse). Außerdem werden alle Eltern zu Bewertungsgesprächen über Leistungsstärken und Leistungsstand eingeladen und bei Bedarf können Schüler auch zu Förderunterricht verpflichtet werden.

Mehr Schulautonomie

bezahlte Anzeige

An den NMS soll es ab der sechsten Schulstufe (2. Klasse) zwei unterschiedliche Leistungsniveaus („Standard“ und „Standard-AHS“) geben. Diese lösen die bisher ab der siebenten Schulstufe bestehende Differenzierung in „grundlegende Allgemeinbildung“ und „vertiefende Allgemeinbildung“ ab. Die siebenteilige NMS-Notenskala wird zwar abgeschafft, an ihre Stelle treten zwei vom System her ähnliche, einander überlappende je fünfteilige Skalen. Schulautonom erhalten die NMS die Möglichkeit, zur Leistungsdifferenzierung ab der sechsten Schulstufe in Deutsch, Mathe und Englisch dauerhafte Gruppen einzurichten. Schulen, die die Leistungsdifferenzierung wie bisher durch Teamteaching durchführen wollen, sollen dies weiter können. Zum Zeichen der Erneuerung soll die NMS das „Neue“ verlieren und zur „Mittelschule“ mutieren.

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) sprach einerseits von einem „Meilenstein“, betonte aber auch die grundsätzliche Beibehaltung des bisherigen Systems. „Es geht mir dabei nicht um bildungspolitischen Revanchismus oder ein zwangsweises Alles-Muss-Anders werden.“