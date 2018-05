Pädophiler rief 14-jähriges Mädchen in der Schule an

Von Christian Haubner

Geistesgegenwärtig reagiert haben mehrere 14-jährige Mädchen, als eines von ihnen während der Mittagspause in ihrer Mühlviertler Schule einen Video-Anruf eines Pädophilen via WhatsApp auf sein Handy bekam. Die Teenager haben kurzerhand mit einem weiteren Smartphone die Handlungen des Mannes mitgefilmt und hatten somit ein Beweismittel in der Hand.

Die sexuelle Belästigung war von langer Hand vorbereitet, schildert die Mutter des betroffenen Mädchens im VOLKSBLATT-Gespräch: „Meine Tochter hatte eine Woche davor eine Nachricht von einem Unbekannten bekommen. Der Mann hatte sie nach ihrem Namen gefragt.“ Das Mädchen reagierte richtig und antwortete: „Gegenfrage: Wer bist du?“ Darauf nannte ihr Gegenüber den Namen Jakob und gab als Alter 17 Jahre an.

Eine Woche später kam von besagtem Jakob ein Video-Anruf. Weil das Mädchen in der Schule Mittagspause hatte, wurden auch einige Klassenkameradinnen Zeuginnen des Anrufs. Vom Mann selbst war am Bildschirm zunächst nur ein weißes T-Shirt zu erkennen. „Im Laufe des Gesprächs hat er dann sein Geschlechtsteil gefilmt und sich selbst befriedigt“, berichtet die Mutter weiter. „Daraufhin haben die Mädchen sofort aufgelegt.“ Wenig später schickte der Täter noch die Nachricht „Nichts für dich?“

Eine Anzeige bei der Polizei war die Folge. Dabei stellte sich heraus, dass der Pädophile von einem Wertkarten-Handy angerufen hatte, das inzwischen nicht mehr erreichbar ist. Das Foto seines WhatsApp-Profils hat er aus dem Netz gestohlen, es zeigt ein männliches Model. Große Chancen, den Triebtäter zu entdecken, gibt es nicht. Denn ein Wertkarten-Handy ist kaum zurückzuverfolgen — derzeit noch: Das von der Regierung geplante Sicherheitspaket sieht ab 2019 eine Registrierungspflicht vor. Umso wichtiger sei, dass man Kinder und Jugendliche auf Gefahren von Handys und sozialen Netzen aufmerksam mache, raten Experten. Das Wichtigste sei, Unbekannten keine persönlichen Auskünfte wie Namen, Adressen oder Schule zu geben. Nachrichten oder Gesprächsanfragen von Unbekannten sollten generell unbeantwortet bleiben.