Paketflut ebbt im ersten Quartal 2022 leicht ab

Nach der Lockdown-Paketflut im vergangenen Jahr gab es im ersten Quartal 2022 eine gewisse Atempause für die Packerl-Zusteller. Mit 75,5 Mio. Paketen wurden in Österreich um 1,1 Millionen oder um 1,4 Prozent weniger zugestellt als im Vorjahresquartal, teilte die Regulierungsbehörde RTR am Dienstag mit. Im Vorjahr 2021 wurden mehr als 300 Millionen Pakete im Inland zugestellt und damit so viele wie nie zuvor.

Auch ins Ausland wurden im ersten Quartal 2022 weniger Pakete verschickt. Mit 7,6 Millionen waren es um 260.000 Pakete weniger.

Zurückgegangen sind auch die Briefsendungen. Im ersten Jahresviertel wurden 155,5 Millionen Briefe verschickt – davon 147,2 Mio. im Inland und 8,3 Mio. ins Ausland. Im ersten Quartal 2021 waren es noch 165,3 Millionen Briefe.