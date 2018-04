Paläsinenser setzen im Kampf gegen Israel auf Öko-Terror

Die islamistische Hamas-Bewegung setzt ihrem Kampf gegen Israel jetzt auch auf Öko-Terror: Am Freitag fackelten palästinensische Extremisten aus dem Gazastreifen an der Grenze zu Israel Tausende Autoreifen ab. Die giftigen Rauchschwaden sollten die israelische Armee daran hindern, gezielt auf Hamas-Aktivisten zu schießen, die die Grenze zu stürmen versuchten.

Israel warnte vor schweren Umwelt- und Gesundheitsschäden durch die Aktion.

Die israelische Armee schoss auch am Freitag wieder scharf auf die Demonstranten. Mindestens fünf Palästinenser wurden dabei getötet, 900 weitere verletzt. Ein Sprecher der palästinensischen Gesundheitsbehörde in Gaza teilte mit, mehrere Menschen seien lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der israelischen Armee waren rund 10.000 Palästinenser an Protesten und Ausschreitungen entlang der Grenze beteiligt.

Damit hatten die Proteste — sowohl was das Ausmaß als auch die Opferzahl betrifft — nicht mehr das Ausmaß vom Freitag voriger Woche erreicht, als rund 30.000 Hamas-Anhänger auf die israelische Grenze zumarschiert waren. An diesem Tag waren 17 Palästinenser erschossen worden. Insgesamt forderte die seit einer Woche laufende Protestwelle schon 24 Todesopfer. Sie soll bis zum 15. Mai, dem 70. Jahrestag der Gründung Israels, fortgesetzt werden.