Pandolfis Consort: Mozart-Requiem (Gramola)

Nicht zum ersten Mal befasst sich ein Streichquartett mit der Totenmesse von Mozart und beabsichtigt eine Wiederbelebung der Fassung, die Peter Lichtenthal (1778-1853), ein großer Liebhaber von Mozart, Musiker und Mediziner, beruhend auf der Erstausgabe des Werkes (1800), anfertigte. Es handelte sich um die nach Mozarts Tod von Franz Xaver Süßmayr vollendete Version, denn Mozart hinterließ sein Requiem in Skizzen, so dass Lichtenthal, der Schüler Mozarts bei seiner Quartettbearbeitung besonders einfühlsam vorzugehen hatte. Zugegeben, das Resultat ist erstaunlich, auch für profunde Werkkenner. Am liebsten möchte man mitsingen, wenn die erste und zweite Violine (Maximilian Bratt und Ingrid Rohrmoser) die Partien von Sopran und Alt, und Bratsche und Cello (Elzbieta Sajka-Bachler und Günter Schagerl) die Tenor- und Basspartien spielen. Von den Instrumenten des 2004 gegründeten Pandolfis Consort werden die Chorstellen mit viel Gespür zum Original wiedergegeben. Die komplexe Klangsprache des Orchesters lässt sich freilich nicht mit jener des Streichquartetts ersetzen. Aber die Übersetzung besticht durch das Auffinden geistreicher Lösungen trotz der reduzierten Stimmen. Der Text kann nicht wirklich fehlen, ist doch der Inhalt eines Requiems über Tod, Angst, Hoffnung und Glauben in völliger Klarheit vorhanden. Umso deutlicher sind diese Emotionen in der sparsamen Version aus der Musik herauszuhören. Mozarts Totenmesse lebt auf in dieser von Gramola 2018 im Wiener Mozarthaus gefertigten Aufnahme. sz