Panik nach Schuss am Brüsseler Bahnhof

BRÜSSEL — Eine Panik hat am Mittwochnachmittag ein Schuss am Brüsseler Fernbahnhof ausgelöst. Verletzt wurde offenbar. Der Verdächtige war gestern noch auf der Flucht.

Hintergrund der Tat soll Zeugenaussagen zufolge ein Streit zweier Familien gewesen sein. Zeugenaussagen zufolge hätten sich vier Personen lautstark gestritten.

Eine von ihnen habe dann eine Schusswaffe gezogen und auf den Boden gefeuert. Die Menschen im Bahnhof hätten geschrien und seien in alle Richtungen davon gerannt. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gab es aber laut Staatsanwaltschaft nicht. Brüssel war in der Vergangenheit immer wieder das Ziel terroristischer Attacken gewesen. Bei der schwersten davon töteten islamistische Extremisten am 22. März 2016 in der Metro sowie am Flughafen 32 Menschen. Die Terrorwarnstufe wurde erst vor einiger Zeit wieder herabgesetzt, ein Anschlag gilt demnach als „wenig wahrscheinlich“. Behörden, Medien und Bürger sind jedoch nach wie vor sensibilisiert.