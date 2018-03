Papst der Armen verleiht der Kirche neuen Schwung

In schlichtem Weiß präsentierte er sich nach seiner Wahl im Vatikan den Gläubigen. Nicht einmal die übliche Stola hatte er sich umgehängt. Und sein Papstname sollte Programm sein: Franziskus, benannt nach dem Verkünder der christlichen Armut, Franz von Assisi.

Der Argentinier Jorge Mario Bergoglio hat in den fünf Jahren seit seiner Kür in der Sixtinischen Kapelle am 13. März 2013 die Armen und Ausgegrenzten in den Mittelpunkt gestellt. An die „Ränder“, an die „Peripherie“ sollte die Kirche gehen, es sich nicht in Mittelmäßigkeit und Bequemlichkeit einrichten, appellierte er immer wieder an die Gläubigen.

Er selbst hielt sich daran, nicht zuletzt bei seinen Reisen: Nicht nur die großen, mächtigen oder besonders bevölkerungsreichen Staaten besuchte er, sondern gerade auch wenig beachtete, wie Albanien, Georgien, Aserbaidschan, Bangladesch oder Myanmar. Auch politisch wie kirchlich heikle Pflaster betrat er, etwa Ägypten, die Türkei oder das Heilige Land.

Papst der Gesten

Franziskus ist vor allem ein Papst der Gesten und Symbole – auch vieler überraschender Gesten, die unterstreichen: Dieser Papst ist den Menschen nahe und lebt selbst die Einfachheit. So wohnt Franziskus nicht im Apostolischen Palast, sondern im Gästehaus Santa Marta, und macht sich wenig aus prachtvollen liturgischen Gewändern. Er geht spontan auf Menschen zu, ruft so manchen Briefeschreiber, der sich ihm anvertraut, gar überraschend persönlich an.

Engagment für Flüchtlinge

„Für den Papst steht die Würde der einzelnen menschlichen Person im Vordergrund, alles andere ist sekundär“, bringt es Christoph Schweifer, Generalsekretär Internationale Programme von Caritas Österreich, auf den Punkt. Das erklärt auch das besondere Engagement des Papstes für Flüchtlinge. Gleich seine erste Reise im Juli 2013 führte ihn auf die süditalienische Insel Lampedusa, wo in den vergangenen Jahren Zehntausende Migranten und Flüchtlinge gestrandet sind. Auch auf der offiziellen Medaille zum fünften Jubiläum seines Pontifikats wird das Leid von Menschen auf der Flucht thematisiert. Zugleich äußert der Heilige Vater aber — wie zuletzt vorige Woche in der Privataudienz für Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) — Verständnis für die Nöte der Zielländer, die nicht mehr Flüchtlinge aufnehmen sollten als sie integrieren könnten. Sogar bei diesem für ihn zentralen Thema offenbart sich ein Neigung zur diffusen Positionierung, die viel Interpretationsspielraum eröffnet.

Für jeden etwas dabei

Zu vielen großen wie kleinen Themen spricht Franziskus oft in plauderhaftem Ton. Hier zeigt sich der Unterschied zu seinem Vorgänger Benedikt XVI. besonders deutlich. War der deutsche Papst ein Meister der differenzierten, dabei aber doch präzisen Sprache, so scheinen den gern prägnant formulierenden Argentinier die Nachwirkungen seiner Äußerungen eher wenig zu kümmern.

Vor zwei Jahren hatte etwa sein Schreiben zu Ehe und Familie, „Amoris laetitia“, wegen einiger Formulierungen zum Empfang von Sakramenten für wiederverheiratete Geschiedene für innerkirchliche Aufregung gesorgt — einschließlich öffentlicher Proteste führender Kardinäle.

Franziskus ignorierte die empörten bis verwirrten Reaktionen und meinte sogar später vor Journalisten, er würde sich an die betreffende Passage des Schreibens gar nicht mehr erinnern. Auch Klarstellungen zu kontroversen oder missverständlichen Äußerungen liegen ihm nicht. Das führt dazu, dass oft der Eindruck entsteht, jeder könnte sich aufgrund von einzelnen Aussagen ein Wunschbild von Franziskus zurechtzimmern, wie es ihm gerade persönlich passt.

Benedikt XVI. über seinen Nachfolger

Ein historisches Unikum macht es möglich, dass ein emeritierter Papst über seinen Nachfolger sprechen kann. Benedikt XVI., der seit seinem Rücktritt zurückgezogen in einem Kloster im Vatikan lebt, tut das aber höchst selten. Im 2016 erschienenen Interviewband „Letzte Gespräche“ würdigt Benedikt die Art von Franziskus: „Eine neue Frische in der Kirche, eine neue Fröhlichkeit, ein neues Charisma, das die Menschen anspricht, das ist schon etwas Schönes.“ Es gebe „vielleicht neue Akzente, natürlich, aber keine Gegensätze“, betont der 90-Jährige. Und in einer jüngst auf Deutsch erschienenen Biografie eines italienischen Theologen sagte Benedikt, er empfinde eine „wunderbar väterlich-brüderliche“ Beziehung zu Franziskus.

Auch wenn viele dem streng konservativen Deutschen dies nicht ganz abnehmen, passen diese Äußerungen zu Benedikts letzter Ansprache vor dem Abgang. Er verspreche seine „bedingungslose Ehrerbietung und meinen bedingungslosen Gehorsam“, sagte Benedikt am 28. Februar 2013.

Franziskus dürfte seinem Vorgänger dafür dankbar sein. Denn das Pontifikat wird auch kritisch gesehen. Franziskus‘ provozierte wegen manch liberaler Haltung offenen Widerspruch auch von Kardinälen – von Benedikt gibt es dazu aber keine öffentliche Bewertung.