Papst: „Mehr als nur Ostereier“

Ostern sei mehr als Ostereier und Feierlichkeiten, betonte Papst Franziskus am Mittwoch bei der Generalaudienz im Vatikan: „Das Osterfest ist das Zentrum unseres Glaubens und unserer Hoffnung.“ Für den Glauben sei das Osterfest wichtiger als Weihnachten. Bereits am Dienstag hatte Franziskus seinem Vorgänger Benedikt XVI. einen frühzeitigen Osterbesuch abgestattet. Dazu hatte er sich in das Kloster Mater Ecclesiae in den Vatikanischen Gärten begeben, wo Benedikt XVI. seit seinem Amtsverzicht lebt.