Paragleiter stürzte zehn Meter von Baum

HOFKIRCHEN/MKR. — Nur durch Zufall ist ein abgestürzter Gleitschirmflieger am Donnerstag im Mühlviertel entdeckt und gerettet worden: Ein Ehepaar in einem Motorboot auf der Donau hatte den auffallend gelb-rot-orangen Schirm, der sich in einem Baum verfangen hatte, vom Wasser aus gesehen und die Polizei alarmiert. „Wir wussten, dass dort regelmäßig gesprungen wird“, sagt Anita Sommerfeld-Kolmhofer (38), die öfters mit ihrem Mann am Wasser unterwegs ist. Die beiden dachten daher sofort an einen Unfall und wählten den Notruf.

Ast brach und riss den Sportler in die Tiefe

Der Gleitschirm-Pilot lag indes schwer verletzt am Boden und konnte nicht selbst Hilfe rufen, weil er kein Handy dabei hatte. Der 35-Jährige war zuvor am Nachmittag von der Startbasis eines Vereins in Hofkirchen im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach) losgeflogen, berichtet die Polizei. Beim Versuch, an Höhe zu gewinnen, verfing sich der Schirm im Donautal in einem Baum. Der unverletzt gebliebene Pilot versuchte sich selbst zu befreien, indem er die Verbindung zu seinem Sportgerät löste und auf einen Ast stieg. Dieser brach aber ab und der Mann stürzte zehn Meter in die Tiefe. Nach der Meldung durch die Bootsbesatzung durchkämmten Feuerwehrleute aus mehreren Gemeinden das steile Gelände und fanden schließlich den Schwerverletzten. Er war ansprechbar, konnte sich aber aufgrund von Schmerzen im Rücken- und Hüftbereich nicht bewegen. Weil zu diesem Zeitpunkt kein Hubschrauber zur Verfügung stand, musste der Verletzten mittel Vakuummatratze und Korbschleiftrage aus dem Wald gebracht werden. Für die Retter bedeutete dies 200 Meter steil bergauf bzw. bergab zu marschieren. Der 35-Jährige wurde schließlich vom Notarzt erstversorgt und ins Spital geflogen.

„Wichtig ist nur, dass er gerettet wurde!“

Über ihren Anruf, der schließlich zur Rettung des Verletzten geführt hatte, will die 38-Jährige kein Aufhebens machen: „Das ist doch selbstverständlich“, sagt sie bescheiden. „Wichtig ist nur, dass er gerettet wurde!“

re