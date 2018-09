Ein Paragleiterpilot ist am Sonntag in Kössen (Bezirk Kitzbühel) in die Kössener Ache gestürzt und tödlich verunglückt. Laut ersten Informationen der Polizei beobachteten Passanten das Unglück und zogen den Mann aus dem Wasser. Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen verstarb er an Ort und Stelle.

Der Hängegleiterpilot war aus bisher unbekannter Ursache gegen 11.30 Uhr abgestürzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache und zur Identität des Verunglückten waren vorerst noch im Gange.