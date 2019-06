Paris-Halbfinale Thiem – Djokovic am Samstag fortgesetzt

Dominic Thiem und Novak Djokovic ermitteln den zweiten Finalisten bei den Tennis-French-Open erst am Samstag: Das zweite Herren-Halbfinale in Roland Garros ist am Freitag nach einer zweiten Regenunterbrechung beim Stand von 6:2,3:6,3:1 für Thiem nach einem Break gegen Novak Djokovic verschoben worden. Die Fortsetzung ist für Samstag, 12.00 Uhr (live ORF 1) angesetzt.

Rafael Nadal war bereits zuvor mit einem Drei-Satz-Sieg über Roger Federer in sein zwölftes Finale in Paris eingezogen. Nadal kämpft am Sonntag auch um seinen zwölften Titel in Roland Garros.