Paris schlägt Stunde der Wahrheit

Erfolg ist im Fußball nur schwer zu kaufen — zumindest auf internationalem Parkett. Das müssen die Scheichs aus Katar, die seit 2011 mehr als eine Milliarde Euro in Paris St. Germain gepumpt haben, Jahr für Jahr aufs Neue erkennen. Fünf Meistertitel und Ligapokalsiege sowie vier Cup-Triumphe stehen vier Viertelfinal- und zwei Achtelfinal-Pleiten in der Champions League gegenüber. Und heuer droht der Super-GAU, das vorzeitige Aus in der Gruppenphase.

Star-Duo wieder fit

„Wir haben uns bisher ein bisschen schwer getan, aber wir sind immer noch im Rennen und haben unser Schicksal selbst in der Hand“, meinte PSG-Trainer Thomas Tuchel vor dem Schlager gegen Liverpool am Mittwoch (20.45/Hinspiel 2:3) kämpferisch. Dennoch die Lage ist prekär. Verliert Tuchel das Deutsche Trainer-Duell gegen Jürgen Klopp und besiegt Napoli gleichzeitig zuhause Salzburg-Schreck Roter Stern Belgrad muss PSG ein weiteres Mal alle Hoffnungen auf Europas Fußball-Thron begraben. Zumindest können die zuletzt verletzten Stars Neymar (Adduktoren) und Kylian Mbappe (Schulterprellung) mithelfen, das Fiasko zu verhindern. „Wir haben dieses Jahr große Ziele, und das Spiel gegen Liverpool ist vielleicht das wichtigste vor Weihnachten“, weiß DFB-Teamspieler Julian Draxler, der zuletzt im defensiven Mittelfeld gesetzt war.