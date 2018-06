Paris warnt vor der Auflösung Europas

Vor dem EU-Minigipfel am kommenden Sonntag wurde am Freitag nochmals die Uneinigkeit in Sachen Migrationspolitik deutlich. Frankreich ließ gar mit einer dramatischen Warnung aufhorchen: Regierungssprecher Benjamin Griveaux hat vor nichts Geringerem als einem Zerfall Europas gewarnt. Dieses erlebe wohl eine seiner schlimmsten Krisen, sagte er dem Radiosender Radio Classique. „Falls Europa unfähig ist, sich auf ein gemeinsames Migrationskonzept zu einigen“, dann fürchte er, dass es sich endgültig auflöse, sagte Griveaux.

Zu dem Treffen hatte wie berichtet Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker auf Initiative der deutschen Kanzlerin Angela Merkel eingeladen. Diese steht enorm unter Druck, weil die bayerische CSU eine Abweisung illegaler Flüchtlinge an der deutschen Grenze und damit eine härtere Gangart fordert, während Merkel auf einer europäischen Lösung beharrt. Das Treffen selbst ist weiter umstritten: Die Visegrad-Staaten Ungarn, Polen, Tschechien und die Slowakei werden dem Gipfel aus Protest fernbleiben.

Für Österreich wird Bundeskanzler Sebastian Kurz zwar teilnehmen. Bei einem Treffen mit EU-Ratspräsident Donald Tusk in Wien betonte Kurz gestern aber demonstrativ die Führungsrolle Tusks in der Migrationsfrage. Tusk, der den Vorsitz beim regulären EU-Gipfel am kommenden Donnerstag und Freitag führt, war bereits im Vorfeld auf Distanz zum Mini-Gipfel gegangen. „Er ist derjenige, der mit uns zusammenarbeitet, um die Außengrenzen der Europäischen Union zu schützen“, sagte Kurz über Tusk. Dieser betonte ebenfalls: „Die wahre Priorität für uns ist es, unsere Außengrenzen zu schützen. Das ist die erste Bedingung, um das Problem der Migration zu lösen.“

Kurz wies darauf hin, dass Tusk nach Wien gekommen sei, „um die österreichische Ratspräsidentschaft vorzubereiten“. Am Sonntag kommender Woche übernimmt Österreich für ein halbes Jahr den Vorsitz im Rat der Europäischen Union. Wichtigstes Thema ist dabei die Migrationspolitik, zu der Österreich am 20. September einen informellen EU-Gipfel in Salzburg veranstalten will.