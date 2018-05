Pariser Attentäter war amtsbekannter Gefährder

Gebürtiger Tschetschene tötete mit Messer einen Mann und verletzte vier Personen — Terrororganisation IS bekannte sich zur Bluttat

Seit gestern ist es Gewissheit: Der jüngste bewaffnete Angriff in der französischen Hauptstadt Paris war erneut eine terroristische Attacke. Denn jener Täter, der in einem belebten Ausgehviertel nahe der Oper fünf Passanten mit einem Messer attackiert hatte, war ein amtsbekannter Gefährder. Der 29-jährige gebürtige Tschetschene soll zudem laut Augenzeugen „Allahu akbar“ (arabisch für „Gott ist groß“) gerufen haben. Zudem hat gestern die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) die Tat für sich beansprucht.

Ein Opfer des Anschlags ist vor Ort gestorben, zwei wurden schwer, zwei weitere leicht verletzt. Inzwischen sind alle vier Verletzten außer Lebensgefahr. Der Täter wurde erschossen, nachdem er während seiner Attacke auf drei herbeigeeilte Polizisten losgegangen war.

Der Täter — er hatte die französische Staatsbürgerschaft erworben — war den Behörden bekannt und stand auf einer Liste radikalisierter Personen. Staatspräsident Emmanuel Macron bezeichnete ihn als Terroristen. „Frankreich zahlt erneut den Preis des Blutes, gibt aber gegenüber den Feinden der Freiheit nicht ein Zoll nach“, erklärte Macron auf Twitter. Bundeskanzler Sebastian Kurz und Außenministerin Karin Kneissl bekundeten auf Twitter ihr Beileid.

Frankreich war bereits mehrfach Ziel der Terrors. Trauriger Höhepunkt: In der Terrornacht vom 13. November 2015 hatten mehrere Islamisten-Kommandos bei zeitgleichen Anschlägen insgesamt 130 Menschen ermordet.