Parlamentschef stoppt May-Tricks

Bis Montag Nachmittag rätselte Europa, ob und wann die britische Premierministerin ein drittes Mal über den Brexit-Vertrag mit der EU abstimmen lassen werde. Die Entscheidung hing vom Erfolg der Überzeugungsarbeit Theresa Mays bei den Abgeordneten ihrer Tory-Partei und denen der nordirischen Unionistenpartei DUP ab. Doch entschied Parlamentspräsident John Bercow und setzte den Tricksereien ein Ende: Er untersagte eine dritte Abstimmung über das Abkommen mit der EU und berief sich dabei auf eine Regel aus dem 17. Jahrhundert. Derzufolge darf ein und dieselbe Vorlage nicht beliebig oft zur Abstimmung gestellt werden. Die Regierung hatte bis zuletzt versucht, in langen Gesprächen mit der DUP den Widerstand zu überwinden. Die Partei, auf deren Stimmen Mays Minderheitsregierung angewiesen ist, galt als Schlüssel für den Erfolg des Deals. Sollte die DUP ihre Haltung ändern – so die Hoffnung – könnten auch etliche Gegner aus Mays Konservativer Partei einknicken.

Bercow verschafft der EU ein bisschen Klarheit

Bercows Entscheidung verschafft der EU vor dem Gipfel am Donnerstag und Freitag nun insofern Klarheit, als May mit einem Nein zum Brexit-Vertrag nach Brüssel kommen wird. Denn so hat das Unterhaus in den ersten beiden Abstimmungen im Jänner und vorigen Dienstag entschieden. Anstatt nun abwarten zu müssen, ob es sich das Unterhaus doch noch anders überlegt, hat die EU-27 nun zumindest ein klares Nein auf dem Tisch.

Wahrscheinlichste Variante ist damit die, die May selbst für den Fall einer neuerlichen Ablehnung des Vertrages in einer dritten Abstimmung angekündigt hatte: Sie müsste dann eine längere Verschiebung des ursprünglich für 29. März geplanten Austritts beantragen. Im Fall einer Zustimmung wollte sie nur um einen kurzen Aufschub bis Ende Juni bitten. Nun geht es wohl um eine längere Frist, wobei das aber nicht die Briten alleine entscheiden, sondern alle 27 anderen Regierungen zustimmen müssen.

Da May endgültig vor dem Scherbenhaufen ihres Taktierens steht, könnte in London auch die Frage eines Rücktrittes oder eines Misstrauensantrages gegen sie wieder an Bedeutung gewinnen.