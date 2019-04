Parlamentswahlen in Indien haben begonnen

In Indien haben die auf knapp sechs Wochen angelegten Parlamentswahlen begonnen. Als erstes öffneten am Donnerstag unter anderem Wahllokale im Nordosten des Landes. 900 Millionen Menschen sind aufgerufen, ein neues Parlament zu bestimmen. Premierminister Narendra Modi von der BJP-Partei hofft auf eine zweite Amtszeit.

Herausgefordert wird Modi von einem Mitglied der Gandhi-Dynastie, dem Kongressvorsitzenden Rahul Gandhi. Umfragen deuten auf eine knappes Wahlergebnis hin.

Die Wahl findet in sieben Phasen über einen Zeitraum von sechs Wochen statt. Im Vorfeld des Urnengangs waren am Dienstag fünf Menschen bei einem Anschlag auf die Autokolonne eines Politikers im Bundesstaat Chhattisgarh ums Leben gekommen. Allein dort sind am Donnerstag deshalb rund 80.000 Sicherheitskräfte im Einsatz.