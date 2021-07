Partei der Straßenverhinderer

Kommentar zu grünen Straßen-Verhinderern.

Es ist wohl kein Zufall, dass der Stopp für die Asfinag-Projekte wie die Mühlviertler Schnellstraße S 10 am Freitag bekannt wurde.

Galt es doch für Verkehrsministerin Leonore Gewessler, in Linz Stimmung für die Landtagswahl zu machen. Denn nach wie vor sind Grünen-Funktionäre und -Wähler mit dem Verhindern von Straßen am besten zu motivieren.

Würden sich jedoch die Ministerin und OÖ-Frontmann Stefan Kaineder nur eine halbe Stunde neben die Straße in Rainbach oder in Leopoldschlag stellen, wäre die Evaluierung noch am gleichen Tag vom Tisch.

So werden sich aber die große Mehrheit der Befürworter dieser Lebensader für den Standort OÖ und die kleine Minderheit der Gegner bis zum 26. September daran reiben.

Anschließend werden die Experten in Wien dann zur Erkenntnis gelangen, dass der Ausbau der S 10 bis zur Staatsgrenze alternativlos ist.