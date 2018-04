Partygirl, selbstbestimmte Frau

bezahlte Anzeige

Von Christian Pichler

Vielleicht, weil sie 1986 noch im Superspießerstaat Erich Honeckers geboren wurde. Jennifer Weist zeigt gerne Körper. Lässt die Pobacken kreisen in knapper, mehrfach gewechselter Gewandung. Hockt sich breitbeinig vor die Fans, klatscht Hände ab.

„Hits, Hits, Hits“, kündigte Weist am vergangenen Freitagabend im Posthof an, was in Linz auch wie „Hitz’“ klingt. Und „heiß“ war es ja auch im knallvollen Großen Saal, Jennifer Rostock feierten zehn Jahre. Die in Berlin ansässige Band tourt aktuell mit einem „Worst of“-Abschied, mindestens eine Auszeit ist angekündigt.

Quietschbunte Hitparade

Vordergründig ein quietschbunt vergnügter Auftritt im Posthof, neben Party und Spaß war’s auch hübsch dreckig und sexy. Viele junge Leute mit der Musik von Jennifer Rostock aufgewachsen, bei mindestens jedem zweiten Lied wird der Refrain mitgesungen, mitgeschrien. Schnörkellose Eröffnung mit dem ersten Hit „Kopf oder Zahl“ vom Debütalbum „Ins offene Messer“ (2008), lustvolle Kracher wie „Irgendwas ist immer“ oder „Es war nicht alles schlecht“, zu dem auch wieder Gesangskollege Nico schönen Death-Metal-Grusel verbreitete.

Vier Musikanten machen Druck, ordentlich Druck, man wird da oft richtig zugewummert. Ein guter Witz, als Frontfrau Weist „Kannst du mich sehen“ singt und dazu ein schwerlich zu übersehendes, silbern glitzerndes Barbarella-Kostüm übergestreift hat. Weist ein Energiebündel und quicke Anheizerin, wenige stillere Momente, „Ich kann nicht mehr“ oder unplugged „Irgendwo anders“. Ein Statement der Song „Wir sind alle nicht von hier“, Angst und Stacheldrähte mittlerweile Mainstream, „Europa ist ein Schrebergarten“.

Kratzbürstig und wunderbar der Song „Hengstin“, worin Weist fragt: „Wo sind die Ladies im Business?“ Feminismus und Weists aufreizendes Körperspiel kein Widerspruch, schon gar nicht im Pop. Das ist Rock’n’Roll, das ist Selbstbestimmtheit.

Zu „Wir waren hier“ werden die letzten Konfettireserven verblasen, Abschied mit „Die guten alten Zeiten“, allein eingesungen von Weist und naturgemäß mit großem Publikumschor. „Leg‘ unser Luftschloss in Trümmer/ Es war nie für immer“. Ein Hauch Wehmut, wieder ein Stück Jugend ad acta gelegt. Ciao, Jennys, starker Abend.